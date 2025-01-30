嘉義規模5.6地震 台南來亞大樓外牆剝落砸中2車[影]

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（中央社記者張榮祥台南30日電）嘉義縣大埔鄉今天上午發生芮氏規模5.6地震，台南市中西區來亞大樓外牆剝落砸中樓下2輛自小客車，暫無人受傷受困。

台南市消防局今天上午10時30分獲報，指中西區府前路2段和大智街口來亞大樓的7樓及8樓外牆剝落，砸中樓下2輛自小客車。獲報後，立刻出動1車3人到場檢視救援。

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消防局初步調查，來亞大樓是民國74年落成建築，目前無管理委員會，外牆剝落疑受地震影響。

臉書（Facebook）社團有人上傳文圖指出，2016年高雄美濃強震時，來亞大樓也曾發生墜落物砸中樓下車輛事故。（編輯：戴光育）1140130