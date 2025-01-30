嘉義大埔5.6地震為0121餘震 氣象署：未來1週防較大規模餘震
2025/1/30 12:14（1/30 13:03 更新）
（中央社記者曾以寧台北30日電）嘉義縣大埔鄉今天發生芮氏規模5.6地震，交通部中央氣象署地震測報中心科長何美儀表示，這是0121大埔地震餘震，目前地震次數已逐漸下降，但未來1週仍可能有較大規模餘震。
何美儀舉行記者會表示，這是0121大埔地震餘震，成因與0121大埔地震相同，為板塊擠壓西部麓山帶，目前仍無法判斷這些餘震與哪個斷層有關。
透過 Google News追蹤中央社
根據氣象署統計，0121大埔地震後到今天上午10時50分，共發生38個顯著有感餘震、96個小區域有感餘震。何美儀說，25、26日與今天分別發生芮氏規模5.5以上餘震，且主震後餘震量沒21日多，但未來1週仍要注意可能發生較大規模餘震，民眾仍須當心。
國家級警報部分，何美儀說，地震發生7秒時，針對雲林縣、嘉義與台南市發出第1報，2秒後針對彰化縣、高雄地區發出更新報。（編輯：李明宗）1140130
延伸閱讀嘉義大埔10分鐘內連5震 規模從3.2到5.6嘉義連5震阿里山公路落石一度雙向不通 高鐵部分列車延誤嘉義規模5.6地震 台南來亞大樓外牆剝落砸中2車0121嘉義地震逾百起餘震 氣象署：民眾勿過度驚慌地震來時如何保命？不同情境避難原則一次看地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知睡夢中被震醒如何避難？消防署：速用枕頭棉被護頭頸
0121大埔地震嘉義大埔規模5.6地震 氣象署：0121餘震
- 2025/01/30 12:25
- 2025/01/30 12:19
- 嘉義大埔5.6地震為0121餘震 氣象署：未來1週防較大規模餘震2025/01/30 12:14
- 2025/01/30 11:30
- 2025/01/30 11:20
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
嘉義大埔規模5.6地震 氣象署：0121餘震