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嘉義大埔5.6地震為0121餘震 氣象署：未來1週防較大規模餘震
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嘉義大埔5.6地震為0121餘震 氣象署：未來1週防較大規模餘震

2025/1/30 12:14（1/30 13:03 更新）
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嘉義縣大埔鄉30日發生芮氏規模5.6地震，中央氣象署地震測報中心科長何美儀（圖）表示，這是0121大埔地震餘震，未來1週仍可能有較大規模餘震。中央社記者曾以寧攝　114年1月30日
嘉義縣大埔鄉30日發生芮氏規模5.6地震，中央氣象署地震測報中心科長何美儀（圖）表示，這是0121大埔地震餘震，未來1週仍可能有較大規模餘震。中央社記者曾以寧攝　114年1月30日
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（中央社記者曾以寧台北30日電）嘉義縣大埔鄉今天發生芮氏規模5.6地震，交通部中央氣象署地震測報中心科長何美儀表示，這是0121大埔地震餘震，目前地震次數已逐漸下降，但未來1週仍可能有較大規模餘震。

何美儀舉行記者會表示，這是0121大埔地震餘震，成因與0121大埔地震相同，為板塊擠壓西部麓山帶，目前仍無法判斷這些餘震與哪個斷層有關。

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根據氣象署統計，0121大埔地震後到今天上午10時50分，共發生38個顯著有感餘震、96個小區域有感餘震。何美儀說，25、26日與今天分別發生芮氏規模5.5以上餘震，且主震後餘震量沒21日多，但未來1週仍要注意可能發生較大規模餘震，民眾仍須當心。

國家級警報部分，何美儀說，地震發生7秒時，針對雲林縣、嘉義與台南市發出第1報，2秒後針對彰化縣、高雄地區發出更新報。（編輯：李明宗）1140130

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嘉義縣大埔鄉30日10:11發生規模5.6地震。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
嘉義縣大埔鄉30日10:11發生規模5.6地震。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
嘉義縣大埔鄉30日上午10時11分到21分發生5起地震。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
嘉義縣大埔鄉30日上午10時11分到21分發生5起地震。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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