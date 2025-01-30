嘉義大埔10分鐘內連5震 規模從3.2到5.6
2025/1/30 10:36（1/30 11:43 更新）
（中央社台北30日電）根據交通部中央氣象署最新資訊，嘉義縣大埔鄉今天上午10時11分到21分發生5起地震，芮氏規模從3.2到5.6，最大震度嘉義縣5強，氣象署地震測報中心將於上午11時20分說明地震情形。（編輯：李明宗）1140130
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