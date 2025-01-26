上合歡山追雪 太管處籲勿脫序違法行為

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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）寒流來襲，各地氣溫開始下降，不少民眾到合歡山追雪，太管處提醒駕駛人應備妥雪鏈，也呼籲勿燃放鞭炮、煙火、炊煮食物、露營烤肉、祭祀燒紙、攜寵物進入禁止區等違法行為。

太魯閣國家公園管理處表示，合歡山屬林業與自然保育署南投分署的合歡山森林遊樂區以及位於太魯閣國家公園的特別景觀區內，民眾可體驗到美麗的台灣高山景觀及豐富的生態，上山前除了須做好保暖的準備、蒐集交通資訊、必要時也要備妥雪鏈。

此外，為了保護生態環境，到合歡山有些事情是千萬不能做。太管處特別呼籲民眾，切勿在合歡山區有亂丟垃圾、露營、炊煮、營火、燃放鞭炮、煙火、攜帶寵物進入禁止區域、在禁煙區吸菸等違法行為，依據國家公園法第13條太魯閣國家公園公告禁止事項，最高罰款新台幣3000元；非法燃放鞭炮、煙火，恐引起森林火災，除將面對鉅額罰款，還有天價的民事求償以及刑事責任。依據森林法第53條第3項失火燒燬森林者，處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣30萬元以上罰金。

農曆春節假期，預期有許多遊客前往合歡山區旅遊，太管處提醒駕駛人留意雪季期間的交通管制資訊，並考量自身健康狀況及車輛狀況，備妥雪鏈、保暖物品並有充足睡眠；當有頭痛、嘔吐、厭食、全身倦怠等現象，極有可能是高山症反應，應立即下山。

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由於氣候濕寒，路面容易結冰濕滑，遊客小心行走，注意保暖、積雪反光以及紫外線過強等防護事宜。此外，高山地區冬季公廁水管容易結冰，有可能公廁封閉或無水清潔的情況，建議民眾上山時減少飲食，並先在清境、關原等地區上好廁所，等下山後，再安心用餐。

太管處指出，將聯合南投分署與保安警察第七總隊第九大隊加強園區不法行為查察與取締工作，並呼籲民眾務必遵守法令規定，不要在合歡山區有燃放鞭炮、煙火、炊煮食物、露營烤肉、祭祀燒紙、亂丟垃圾、攜帶寵物進入禁止區域、在禁煙區吸菸等違法行為，請大家共同維護珍貴美好的山林環境。（編輯：方沛清）1140126