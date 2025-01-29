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輻射冷卻影響 初一晚至初二晨15縣市低溫特報

2025/1/29 12:14（1/29 12:46 更新）
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圖為台北市內湖區民眾穿著禦寒衣物，緊拉帽簷抵禦寒風。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北29日電）中央氣象署今天發布低溫特報表示，受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今晚至明天清晨苗栗局部地區有6度以下氣溫發生機率，需注意防範。

根據氣象署資料顯示，低溫橘色燈號（非常寒冷）的苗栗縣有6度以下氣溫發生機率，務必注意防範。

黃色燈號（寒冷）將有10度以下氣溫發生機率，包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣及金門縣。

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氣象署網站顯示，在11時20分各地監測站，以連江縣馬祖的11.5度最低溫，接著是連江縣東引的12度、基隆市彭佳嶼的13.4度。

氣象署預估明天初二風向漸轉偏東風，各地白天氣溫回升，輻射冷卻影響，早晚天氣偏冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。（編輯：郭諭儒）1140129

（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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初一新北苗栗清晨6度以下 白天陽光露臉氣溫漸升
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