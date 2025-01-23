天氣忽冷忽熱補過頭上火 中醫師：回暖補充涼性食物

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（中央社記者鄭維真彰化23日電）65歲黃姓婦人因天氣冷，連3天進補，未料氣溫忽又回升引起上火，導致左耳紅腫、牙齦浮腫、全身燥熱不適；中醫師建議，回暖後可適時補充芥菜、白蘿蔔等涼性食物降火。

衛福部彰化醫院中醫師張煒東今天透過新聞稿指出，黃婦日前因天氣冷，連日吃薑母鴨、羊肉爐、麻油雞與宮保雞丁，結果氣溫回升後，卻出現牙齦浮腫、左耳紅腫，全身不舒服；婦人胃火赤盛，明顯是補過頭，服藥後即改善。

張煒東表示，冬天進補是國人飲食習慣，但如果天氣忽冷忽熱，在天冷時進補，過幾天又變熱，這時候最容易引起上火問題，常會出現口乾舌燥、口腔潰瘍、牙齦浮腫、皮膚疔瘡、便秘等症狀。

張煒東說，「長年菜」芥菜是過年應景佳餚，在大魚大肉之際，其涼性可平衡胃熱。

彰化醫院營養室主任黃玉如建議，可運用干貝、魚乾等食材，降低芥菜苦味，喜歡喝湯的民眾則可做成芥菜雞湯，營養又健康。

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張煒東指出，涼性食物有清熱功用，除芥菜外，白蘿蔔、菠菜、莧菜、紅鳳菜也都適合在進補或大餐後，用以調和熱性。

此外，張煒東提醒，流感患者要忌口，不適宜吃薑母鴨等補品，否則易出現咽喉痛或口乾舌燥等，反而加重感冒症狀；患有高血壓、痛風、高血脂、肝硬化等慢性病者，也不適合進補。（編輯：陳仁華）1140123