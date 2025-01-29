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中國公安：緬甸妙瓦底有36個中國團夥 雇10萬人電詐

2025/1/29 16:43
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（中央社台北29日電）泰媒報導，中國公安部副部長劉忠義27日在泰國坦承，緬甸妙瓦底有36個由中國人經營的大型電信詐騙團夥，雇傭人數超過10萬人。他並提議中泰設立協調中心共同打擊電詐團夥，獲得泰方同意。

泰國民族報報導，劉忠義27日率領中國公安部代表團前往曼谷北郊的暖武里府（Nonthaburi），他在會見泰國科技犯罪調查局官員時，作上述表示。

劉忠義坦言，有許多中國公民被利誘或拐騙到緬甸為這些犯罪團夥工作，部分受害人據說遭毆打，有些還丟了性命。

報導指出，在會見時，中國公安部促請泰國科技犯罪調查局儘快逮捕居住在泰國的詐騙團夥首腦，並緝拿先前涉及拐騙中國男演員王星的約20名嫌犯，且將他們引渡到中國。

此外，中國公安部還促請泰國當局協助確認仍被扣押在緬甸的中國受害者，並施壓讓他們儘快獲釋，同時請求泰國封鎖這些詐騙團夥獲取資金的管道。

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根據報導，劉忠義在會見時提議，中泰兩國設立「協調中心」共同打擊電詐團夥。泰方則同意中方的提議，建議雙方交換有關詐騙團夥的訊息。

泰方並提議，由中國帶頭召開區域會議，邀請緬甸、寮國及柬埔寨一起探討如何解決電詐問題。（編輯：邱國強）1140129

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王星
電詐猖獗 中泰兩國將設協調中心聯手打擊泰國總理利用AI開口說中文 盼重建遊客信心
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