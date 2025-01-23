慎防詐騙 國泰金：郵件、官網與官方社群3招辨真偽

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（中央社記者羅元駿台北23日電）年關將近，詐騙集團也積極搶賺「年終獎金」。國泰金今天提醒，民眾若遇可疑訊息請謹慎查證，以「真假郵件、官方網站、官方社群」3步驟因應；當發現難以辨別時，務必要向官方客服專線查證，或直接用手機或市話撥打165反詐騙專線查證。

國泰金今天發布新聞稿指出，根據刑事局「打詐儀錶板」數據顯示，截至2025年1月12日，詐騙手法前5名依序為假投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家詐騙、假交友（投資詐財）詐騙、假交友（徵婚詐財）詐騙等。

國泰金表示，通常詐騙集團透過網站或App誘使民眾填寫個人資料，因此民眾在輸入個人機敏訊息之前，務必先辨別真假郵件、官方網站、官方社群，判別正確網址，錯一字都不行，遇到可疑訊息更要小心查證。

國泰世華銀行表示，詐騙集團常用手法多以偽冒銀行名義來發送釣魚郵件、訊息，誘使客戶點擊來歷不明的連結或下載安裝App。當民眾收到來歷不明的郵件或訊息，應謹慎判斷信件內的連結是否為官方網址、郵件是否有加入數位簽章。

國泰世華銀行進一步說明，以較常見的Gmail為例，使用Web/iOS版本開啟信件，寄件者下方有「綠勾勾」圖案，才是通過Gmail驗證官方郵件；若是Andriod版，則可查看附件是否含有「smime.p7s」，該簽章可用來識別郵件發送者為國泰世華銀行，確保郵件內容未遭偽冒及竄改。

國泰人壽在2024年9月導入專屬簡訊簡碼「68168」，傳送有關保費交付及重要權益的簡訊通知，幫助保戶快速判斷來源，安心點擊通知簡訊。國泰產險則採用LINE PNP通知型訊息，並結合LINE官方的認證機制，讓保戶只需識別綠色盾牌，即可確保該訊息來自企業官方，提升防詐識別的可靠性與安全性。

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國泰證券指出，結合資安技術導入「RSA偽冒網站偵測與關閉服務」及「數位安全守門員系統」，偵測並攔阻釣魚網站與異常登入行為。截至2024年12月，偵獲偽冒網站、社群、APP及廣告共90筆，查獲暗網情資340戶。

國泰投信分享，反詐措施包括每營業日主動搜尋假粉專、假廣告並主動通報法遵、資訊部門，以通報相關單位（如公會、165），另外在官方網站及網路交易平台都有防詐提醒與說明。（編輯：張均懋）1140123