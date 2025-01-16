內政部：反詐媒體宣傳預算若被刪 等同向詐團投降

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙、賴于榛台北16日電）在野擬大刪總預算，內政部政務次長馬士元今天說，警方曾發現1個詐團在半年內投放新台幣2.5億廣告詐騙，內政部僅編列2.3億反詐片預算，若所有有關反詐騙媒體宣傳經費被刪除，等於是向詐騙集團投降。

行政院會去年8月通過主計總處編具的「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，函請立法院審議，其中總預算歲入為新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。不過在野黨團表態將大幅減列各部會文宣及業務費用。

行政院今天舉行「114年中央政府總預算相關說明」記者會，行政院長卓榮泰說，政院去年通過打詐行動綱領2.0，但這次媒體宣傳費用大多數被刪除，在詐騙猖獗情況下，政府卻無法宣導，也讓民眾難以建立全面防範意識，這等同助長詐欺集團擴大危害社會，影響查緝。

卓榮泰說，打詐相關設備費被刪減也難以提升科技偵查，甚至出國旅費也被刪減，將影響跨境打詐機制，全面阻礙政府打擊詐欺功能。

此外，馬士元表示，警察業務最重要就是打擊犯罪與預防詐騙，最近有個說法是「越打越詐」，但目前狀況是「不打更詐」，政府做任何工作都是跟詐團賽跑，目前被提案刪減所有有關詐騙、反詐媒體宣傳經費等於是向詐騙集團投降，令人擔心。

馬士元進一步指出，根據去年11月TVBS民調中心民調，超過8成7民眾認為打詐宣傳不能停止，如果拿掉預算等同讓詐團更有餘裕進化與詐騙，因此仍然必須投放廣告對抗詐團。尤其先前警方發現1個詐團在半年內投放2.5億廣告詐騙，但內政部只列2.3億反詐騙預算，而這個預算還可能就此消失，因此希望能保留預算，讓他們持續與詐團宣戰。

另外，馬士元強調，在消防業務方面，包括消防人員防護裝備、止血帶、輕量化折疊式擔架與消防數位無線電手提台等計畫都編列在韌性國家醫療整備計畫2億5000多萬元預算內，但目前被提議刪減1億，仍希望全數保留消防資源需求，不希望全國民眾或消防人員因為預算遭刪減，而多流一滴血甚至喪失生命。

法務部次長徐錫祥則說，在野黨提案全數刪除媒體政策業務宣導費1234萬5000元，這是透過大眾傳播媒體托播進行全面密集宣導，向民眾推廣法制教育、避免違規受罰，若被刪除將無法辦理全國農漁會選舉反賄選、毒品防治、打詐等宣導，重大政策也無法向大眾宣導。

透過 Google News 追蹤中央社

徐錫祥表示，在野黨還打算刪除台灣高檢署與台北地檢署的業務費8000萬元，包括辦案所需的書類寄送、檢察官助理晉用、相驗解剖、檢驗鑑定與刑事偵查等業務將難以推動，目前打詐、毒品與科技設備監控等業務也恐怕無法達成預期目標，使民眾權益受損。

此外，徐錫祥說，針對矯正署與轄下監所相關業務費用，在野黨打算刪減1億，將影響收容人各項處遇、輔導、治療與業務執行，目前監所設施老舊，亟需加強汰換，也將延緩辦理，恐將損及矯正教化成效。（編輯：林淑媛）1140116