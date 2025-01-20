預算被刪減 陸委會：業務恐停擺辦事處努力付諸流水

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉台北20日電）在野擬將陸委會業務費預算刪減為1元。陸委會副主委梁文傑今天表示，如果將業務費砍成1元，陸委會所有業務包含反統戰、反滲透、情資收集研判都會停擺，駐港與駐澳門辦事處的努力會付諸流水。

行政院今天上午舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人李慧芝，內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、衛生福利部長邱泰源、文化部長李遠、國家通訊傳播委員會代理主委陳崇樹、經濟部次長連錦漳、數位發展部次長林宜敬、大陸委員會副主委梁文傑等人出席。

梁文傑在記者會上說，如果業務費直接砍成1元，代表陸委會所有業務包含反滲透、反宣傳、反統戰，情資收集研判等都會停擺。陸委會還有駐港與駐澳門辦事處，若業務費被刪減到1元，辦事處將關門大吉。

梁文傑進一步說明，過去這幾年，因為中共態度的關係，香港與澳門辦事處的處境困難，但也都堅持下來。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他舉例，2024年台灣人去香港的有150幾萬人，住在香港的有5萬多人，台灣企業在香港有分公司的有410家，每年駐港辦事處都會收到很多關於國人急難救助、簽證申請與文書驗證等業務工作。若將業務費刪成1元，過去5年來的努力會「歸於流水」。

梁文傑最後表示，中共對台宣傳經費是無上限的，從中央到地方都設有台辦系統，以及各種各樣的媒體，從中央電視台、湖南電視台到地方小報，還有演藝人員、中共的民間團體、工商界、宗教團體都是宣傳工具。陸委會一直以來是以小博大，希望社會各界給予支持。（編輯：周慧盈）1140120