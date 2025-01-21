民進黨：藍白瞎砍預算衝擊民生 國安與全民遭殃

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（中央社記者葉素萍台北21日電）民進黨發言人吳崢、韓瑩、戴瑋姍今天召開「瞎砍總預算不縮手，拒收藍白新年惡禮」記者會，批評藍白非理性審查總預算，只顧政爭不顧民生，嚴重影響政府施政，更直接衝擊民生，影響攸關人民生命財產安全災防及國安。

吳崢指出，在野黨毫無邏輯暴力刪減預算，民眾黨稱刪減2000億元後，政府還有2.9兆元可用，明顯是刻意誤導人民的錯誤資訊。

吳崢說，2025年總預算3.1兆元，其中1.5兆元是薪資、福利及已簽約須履約等政府法定支出，又有一般型補助款2501億元，以及捷運、輕軌等基礎建設的計劃型補助款約2911億元。因此，扣除法定必要及撥補地方支出，實際僅剩1兆元，在野黨再提案刪凍逼近3500億元，超過34%預算被凍刪，對國家衝擊巨大。

吳崢表示，「業務費」是各機關單位運作必要支出，以昨天半夜地震為例，第一線前往救災的消防人員，所屬消防署遭凍結業務費3成，消防救災勤務士氣大受打擊；第一時間出動搶修的台電，遭刪除1000億元的撥補預算，勢必造成台電虧損更加擴大；交通部氣象署編列「地震前兆觀測精進計畫」及「氣象觀測」預算，原本要被國民黨刪除，在民意沸騰下終於撤案。

韓瑩表示，昨日台灣特使團參與美國總統川普就職典禮，外交部人員全力協助，獲得在野黨立委柯志恩與陳昭姿肯定感謝，藍白卻在國內聯手凍結外交部70%業務預算，這讓邀訪外賓及國際合作等作業大受影響。

韓瑩並說，藍白嘴上喊支持國防預算，卻大幅凍結30%的業務費，更凍結潛艦預算近20億元的50%，海測後向院會進行專案報告才得解凍，表面上沒有刪除，但關鍵就在院會專案報告過程非常繁瑣，立院藍白多數，若在野黨技術性拖延，恐造成國際廠商合作生變與人才流失，潛艦國造進度大幅落後。

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韓瑩表示，藍白強調僅是凍結或微幅減列，但這都是在向國際釋放台灣沒有展現自主防衛決心的錯誤訊號。

戴瑋姍說，現階段全台各地公民運動紛紛集結，各個政黨都必須尊重公民團體展現人民意志。國民黨做賊心虛，將中選會業務費凍結70%，在30%執行完後要經院會同意才能處理，根本是司馬昭之心，用砍選中選會預算方式，阻擋罷免投票舉辦的可能。（編輯：林淑媛）1140121