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教育部宣傳費遭刪減 葉丙成盼社群好友多分享政策

2025/1/24 16:21
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（中央社記者陳至中台北24日電）立法院預算攻防引發網路熱議，在網路上擁有一定聲量的教育部次長葉丙成在臉書發文，指教部媒體宣傳費被刪減6成，為突破困境，將徵求1000名社群朋友，每週幫忙傳遞教育政策。

葉丙成昨天深夜在臉書發文表示，教育部媒體宣傳預算遭刪減6成，讓他非常憂心，因為很多要幫助大家的教育政策，都是透過宣傳，才能讓需要被照顧的人知道來申請。

葉丙成強調，教育部的媒宣費用，從來都不曾用在買「網軍」上，而是要來連結台灣許許多多需要被照顧的人。

葉丙成說，當教育部的媒體宣傳預算被刪了6成，教育政策就更難連結到每個人，到後來，可能就只嘉惠了資訊很流通的一群人，而真正需要被照顧的人，可能因不知道，而失去了寶貴機會。

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葉丙成思考了幾天，想到一個突破困境的方法，就是邀請長期追蹤他的臉友們一同幫忙。他會以臉書、IG為媒介，未來每週會發1到2篇跟教育有關的文章，讓國人知道重要的教育政策、教育資源。如果每篇文章能有1000個以上的分享，就可以讓社會相當多人看到這些訊息。

截至今天下午3時40分，葉丙成的這篇貼文已經獲得超過8500則留言、2700次分享，許多網友紛紛喊出「加1」，並為葉丙成和教育部加油，希望重要的教育資訊，能夠傳遞給最需要的人。（編輯：陳政偉）1140124

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