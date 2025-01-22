監院指政治獻金業務恐停擺 黃國昌：一塊錢都沒刪

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（中央社記者郭建伸台北22日電）監察院昨天指出，預算遭立法院大幅刪減，政治獻金業務恐全面停擺，正在調查的案子難以繼續。民眾黨代理黨主席黃國昌今天反批，有關政治獻金的財產申報的業務，「一塊錢都沒被刪」，監察院根本公開造謠。

立法院會昨天三讀通過114年度中央政府總預算案，刪減金額達新台幣2000億餘元，總統府發言人郭雅慧昨天表示，民眾黨團稱「賴政府可運用仍高達2兆9000億元，施政綽綽有餘」的說法是話術，公然誤導台灣民眾。

監察院也指出，預算遭到大砍，政治獻金業務恐全面停擺，已進入收尾階段的民眾黨總統參選人柯文哲政治獻金案也不知能否結案，正在調查的北士科案、台智光案及魚果市場案等案恐將難以繼續調查。

黃國昌今天上午以代理黨主席身分前往民眾黨中央黨部開會，並於會後接受媒體訪問。媒體詢問，如何看待郭雅慧指責民眾黨團的說法是話術。

黃國昌受訪反批，民進黨政府從頭到尾都在誤導社會大眾、撕裂台灣社會，依照昨天立法院三讀通過的總預算案，3兆1000多億元的預算，真正被刪除的約2000億元，刪除金額還包含補貼台電的1000億元，因為在錯誤的能源政策下，不應該補貼台電。

黃國昌表示，賴政府手握2兆9000億餘元預算，卻稱政府會被癱瘓到無法運作，相信全民都看得清楚，總統賴清德與行政院長卓榮泰內閣若不是說謊，就是能力有問題。

談及監察院質疑，黃國也表示，監察院的說法相當可笑，監察院不僅成為廢物院、打手院，甚至成為酬庸機關，但有關政治獻金的財產申報的業務，「一塊錢都沒被刪」，監察院已是公開造謠。

媒體詢問，如何看待前民眾黨立委蔡壁如稱參選民眾黨主席是為了溝通2年條款與2026選舉。黃國昌表示，民眾黨是大開大合的政黨，所有黨員及黨公職溝通、交換意見平台很多，他們都是以相同態度面對每位黨員。

黃國昌表示，2026大選策略不是少數一兩人能決定，需經過所有黨內同志凝聚共識才能形塑。

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談及蔡壁如今天拋出當選黨主席將推動「大和解咖啡2.0」，黃國昌表示，民眾黨一直開大門走大路，從去年總統賴清德就職到國慶大會，即使前民眾黨主席柯文哲遭遇賴政府的政治追殺，仍永遠認為國家利益高於政黨利益。

黃國昌表示，和解與否關鍵不在於民眾黨，而是民進黨仍想以威權獨裁方式撕裂社會、創造自己的政治利益，從賴總統以降都清楚展現出來。（編輯：蘇龍麒）1140122