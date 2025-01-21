監察院：業務費遭刪96% 不排除提憲法訴訟

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（中央社記者高華謙台北21日電）針對今年度總預算遭立法院大幅刪減，監察院秘書長李俊俋今天說，監察院業務費刪減幅度達96%，另外一般行政、調查巡察及國際監察事務預算也被盡數刪除，將使監察院大部分業務完全停擺，不排除提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。

監察院今天舉行記者會，李俊俋表示，憲法規定機關權力分立，監察院負責彈劾、糾舉、糾正、審計，以及查核公務機關與公務員違法失職，立法院當然有審查監督預算天職，但難道可以刪減預算到其他憲政機關完全無法運作的地步嗎，這樣刪除預算並不合理，將導致監察院大部分業務完全停擺。

李俊俋表示，立法院預算審查過程違背常軌，例如減列監察院業務費新台幣3億1000多萬元，後修正減列50%並凍結30%，刪減及凍結數達1億9000多萬，又再於預算表決完成後提出撤案，提案不斷修正，可見過於草率。

李俊俋說，立法院也全數減列一般行政業務費用等共9037萬6000元，其中包括維持機關基本運作的水電費、通訊費、物品、租金、古蹟及廳舍檢修及養護、設備及設施養護費、陽光四法資訊系統服務費等基本維運經費，勢必造成監察院憲政職責、公職人員財產及政治獻金等申報、裁處等業務執行全面停擺。

李俊俋說，議事業務刪除國際監察事務活動方面，包含監察院經多方努力爭取，今年將主辦「2025年國際監察組織澳紐及太平洋地區監察使年會（APOR年會）」，刪除這項預算，將導致監察院無法善盡組織會員義務，影響國際聲譽。

李俊俋表示，另包括政治獻金查核業務、攸關民生的光電案與食品安全案，以及目前調查中的北士科案、台智光案及魚果菜市場案等，都將因預算大幅遭砍，而難以繼續調查。

李俊俋說，監察院113年受理人民書狀1萬5344件、提出調查報告283案、成立糾正案101案、彈劾案27案，中央機關巡察計32次、地方機關計29次；受理公職人員財產申報計1萬1946件，等都依憲法及相關法律規定克盡職責，預算被大砍，憲法賦予的職能將難以為繼，因此不排除提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。

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媒體提問是否會與立法院協商，以及何時提釋憲。李俊俋表示，還在評估是否要釋憲，但不會走院際協商，因為這已經非常明確適用大法官釋字391號、613號、632號與585號解釋；至於何時提出，也要考量行政院是否覆議等，明天會開院內因應會議。

針對何時可能被迫實質關門。李俊俋表示，去年水電費遭凍結，10月後就付不出來，後來解凍100萬才勉強繳清；民國112年則動用第一預備金繳水電費，因這2年高壓電調漲非常多，各機關都遇到這個問題，且立法院今年編列水電費還比監察院多出約6倍，雖然不知道今年水電費可以撐多久，但該關燈就關燈，關燈後還是繼續上班，沒電腦也不知道該怎麼辦。（編輯：翟思嘉）1140121