預算遭砍 監察院：影響柯文哲政治獻金與台智光案調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北21日電）監察院今天說，監察院預算遭立法院大幅刪減，政治獻金業務恐全面停擺，已進入收尾階段的民眾黨總統參選人柯文哲政治獻金案也不知能否結案；另外，正在調查的北士科案、台智光案及魚果市場案等案恐將難以繼續調查。

監察院今天舉行記者會，秘書長李俊俋表示，立法院全數減列監察院一般行政業務費用等共9037萬6000元，勢必造成監察院憲政職責、公職人員財產及政治獻金等申報、裁處等業務執行全面停擺。

李俊俋說，政治獻金查核業務，除了被檢舉會提前查核外，往例都是選舉後隔年查核政治獻金專戶，因此今年將查核113年總統及立法委員選舉政治獻金，在野黨雖宣稱沒有刪減財產申報業務經費，但大幅刪減一般行政費用、資訊系統服務費等，而讓作業系統停擺。

李俊俋表示，所有政治獻金與財產申報在監察院都要靠系統操作，像目前正在查核柯文哲與民眾黨政治獻金案，以柯文哲案來說，監察院已收到當事人回覆、快到收尾階段，但經立法院刪除一般行政費用，導致監院無法維護相關系統，財產申報與政治獻金要怎麼查。

他還說，監察院調查巡察業務費用也全數遭刪除，將影響目前監察院現正調查的光電案、食品安全案、交通安全案等民生案件，因預算遭砍而窒礙難行，進而嚴重影響民生健康安全。

李俊俋表示，監察院目前進行調查中的北士科案、台智光案及魚果市場案等，都將因預算大幅遭砍，而難以繼續調查。

媒體詢問是否覺得被民眾黨報復。李俊俋說，不知道是不是政治報復，但監察院案件非常多，像柯文哲政治獻金案快到收尾階段，如果今年預算這樣砍，此政治獻金案能否結案，「我們不曉得」。

李俊俋表示，根據監察法26條，監察院不能對外說明正在調查的案件，但監察院確實有這些案子，是否在野希望不要再查，像去年開始造成軒然大波的京華城案，正是監察院去年1月公布調查報告，台北地檢署依監察院調查報告做後續司法調查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李俊俋說，柯文哲不是只有京華城案，北市科、台智光、魚果市場等案是否有柯文哲或其他公務員涉案，都是監察院查核範圍。

此外，媒體報導，民眾黨立委張啓楷表示，監察院業務費、一般行政費、調查巡察業務費等都被砍掉，是監察院被廢掉的前兆。李俊俋說，他與監察院長陳菊想法從沒變過，歡迎透過修憲廢掉監察院，但立法院不應以修法或刪預算方式，讓其他憲政機關無法運作。（編輯：翟思嘉）1140121