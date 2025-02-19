北市議員陳重文索資得標疑雲 北市府、北檢將調查

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（中央社記者黃麗芸、謝幸恩、陳昱婷台北19日電）報載北市議員陳重文因涉台智光案遭判刑後，仍疑涉用職權索資以承接北市府標案。市長蔣萬安說，將請政風調查；北檢檢察官將查有無不法；陳重文說是不實指控。

台北地方法院去年底針對台智光案判國民黨台北市議員陳重文8年6月徒刑，另6月徒刑得易科罰金。判決書同時提及，陳重文是立展農業科技公司的實質負責人，有偽造他人簽名，虛偽增資立展公司資本情事。

立展公司業務內容主要為處理環保堆肥、廚餘等廢棄物，據了解，陳重文曾藉由索資了解標案內容，被聯想是為立展公司投標時能搶得先機，造成公務員心理壓力。

查詢政府標案公告，立展公司近年得到的台北市政府標案，包含114年度廚餘前處理設施操作維護、113年度廚餘前處理設施操作維護、112年度廚餘固渣產製堆肥委託勞務案、112年野生動物排遺等有機廢棄物再利用試驗計畫。

台北市環保局說明，這些勞務採購案都是經評選委員會選出最優勝廠商後，依議價程序決標，並沒有量身訂製採購案等情事，但員工因應外界疑慮，為捍衛自身清白，已主動提出移請政風調查。

台北市長蔣萬安今天上午出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」記者會前被媒體堵訪問及此事，表示將請政風處調查，釐清事實。

台北地檢署表示，陳重文因台北市光纖BOT（興建、經營、轉移）案關於台北市警察局監視系統專用傳輸網路服務費率部分涉貪污、財產來源不明罪部分，已分他案偵辦中，至於媒體報導的內容，檢察官也會一併了解有無涉及不法。

全案緣於，台北市政府與台智光公司（母公司為台通光電公司）於民國100年簽訂「台北市光纖網路委外建設暨營運案」契約，雙方約定由台智光負責建置台北市轄內光纖網路，並享有25年經營權。

判決指出，陳重文與維鑛公司負責人康立錡成立立錡雲端公司承接台智光相關採購案，於112年4月至6月間涉嫌利用議員職權索資、質詢等方式施壓台北市社會局，委請台智光就社會局下轄各公托中心辦理監視器系統雲端建置案，發包給維鑛公司履約，涉違反貪污治罪條例的圖利罪。

此外，陳重文另涉及立錡雲端公司、立展公司資本不實、侵占國亨公司逾500萬元部分，涉違反公司法、刑法偽造文書、刑法業務侵占罪等。

一審台北地方法院認定，陳重文與康立錡成立立錡雲端公司，利用議員職權施壓台北市社會局、台智光向立錡雲端公司採購監視器設備，藉此圖利自己實際掌控的立錡雲端公司新台幣308萬多元及康立錡61萬餘元。

一審就陳重文涉圖利及虛偽資本部分，不得易科罰金部分，判處應執行有期徒刑8年6月，褫奪公權6年；另得易科罰金部分，應執行有期徒刑6月；未扣案的犯罪所得90萬4120元、441萬元追繳沒收。案經上訴，二審由台灣高等法院審理中。

陳重文告訴中央社記者，媒體報導是不實指控，自己被羈押期間，立展農業科技公司經營權就已易主，經營團隊早已換人，他自去年10月1日交保後，也未參與相關經營內容。

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他指出，台北市內湖焚化廠標案為勞務標案，必須在廚餘中撿拾垃圾，因為沒人想競標，立展公司才因此得標，並於去年執行。

因之前檢警執行多處搜索時查扣許多證物，陳重文說，像是個人手機、文件和立展公司大小章都在內，自己是向台北地方法院聲請發還所有扣押物，並非僅僅針對立展公司大小章而已。（編輯：李錫璋）1140219