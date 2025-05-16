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北市議員陳重文涉貪 高院再延長境管與科控8月

2025/5/16 18:34（5/16 19:58 更新）
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陳重文（圖）因涉貪污等案，案件境管期限將屆，台灣高等法院裁定再限制出境、出海8個月。（中央社檔案照片）
陳重文（圖）因涉貪污等案，案件境管期限將屆，台灣高等法院裁定再限制出境、出海8個月。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北16日電）高院審理國民黨台北市議員陳重文涉貪污等案，因境管期限將屆滿，日前開庭調查。高院裁定，陳重文自6月1日起延長限制出境、出海8個月，並接受適當科技監控，可抗告。

台灣高等法院裁定指出，審酌陳重文涉犯重罪，犯罪嫌疑重大，可預期逃匿以規避審判程序及刑罰執行的可能性甚高。

高院認為，陳重文長年擔任民意代表，具有相當政治實力與人脈，具有海外滯留不歸的能力與資源，有相當理由足認有逃亡之虞，據此裁定自6月1日起延長限制出境、出海8個月，並繼續接受適當的科技監控，可抗告。

陳重文被控施壓台北市社會局租用台智光網路服務，再設公司承接採購案，圖利自己近新台幣309萬元及夥伴61萬元。一審台北地方法院判處陳重文8年6月徒刑，另6月徒刑得易科罰金。經上訴，二審由台灣高等法院審理。

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一審期間，陳重文聲請具保停押；合議庭去年10月1日裁定以800萬元交保，限制出境、出海8個月及限制住居於台北巿北投區住處，並配戴電子腳環，及每日定時持手機自拍臉部向科技監控中心報到。

因陳重文限制出境、出海及科技監控期間將屆滿，高院日前開庭訊問並做出裁定。（編輯：張銘坤）1140516

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陳重文
涉貪案二審 北市議員陳重文請求更換電子腳環
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