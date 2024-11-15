防台智光案爭議再起 蔣萬安提比價紀錄2策進作為

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北15日電）台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告指出，針對台智光BOT案，有高度關注此案後續可能延伸問題，並提出各機關每年度提報價格依據須有比價紀錄等2項策進作為。

蔣萬安上午赴台北市議會專案報告，內容包含台智光BOT（興建、經營、轉移）案及警局專線解約等案。他表示，針對台智光後續可能衍伸問題，市府都有高度關注，並視台智光案後續司法偵辦狀況，召集法務局、政風處等相關單位共同研討對策。

他提到，關於備援方案，市府已納入多種機制評估，包含光纖、有線電視、無線網路等服務，將視各機關依其備援需求研擬相關措施。

針對警局備援採購案，蔣萬安指出，市府依議會大會今年預算的附帶決議，設置警察局錄影監視器傳輸備援系統，後續有4家業者投標，估12月中旬決標，此備援案的評選委員將依過去履約內容及社會企業責任2原則，審慎評選出最優良廠商，且市府會以最高標準從嚴把關。

他說，至於後續策進作為，包含精進專案審查及費率核定，在專案審查部分，各機關須先清楚說明目前使用台智光光纖網路需求是否已滿足相應規格；此外，各機關每年度提報價格的依據須有比價紀錄，並提供足以證明價格合理性作為參考依據。

蔣萬安提到針對備援機制啟動，市府已召開跨局處討論，會視訴訟案審判情形進行啟動，因台智光警用監視器傳輸案備受關注，市府有關注案件進展，且精進光纖專案審查機制。

他說，為維護北市治安，警局規劃備援採購案將於12月中旬決標，後續視台智光訴訟案發展，研議備援系統啟動時機，一定讓警用監視器正常運作，維護市民生命安全。

無黨籍台北市議員徐立信質詢指出，警局備援系統未決標，但有業者疑冒用警局名義進行施工，並追問此筆預算總金額。台北市警察局長李西河答詢表示，總預算約新台幣14億元。

徐立信質疑為何有廠商目前要進行施工，要求清查。蔣萬安回答，目前僅上網公開招標，不會有此狀況，會要求警察局徹查。

民進黨台北市議員洪健益質詢指出，針對台智光案若市府依法有據就應拿出態度廢除母約，詢問是否可能會出現過去狀況。

蔣萬安答詢表示，市府立場堅定，就是先終止子約及提出追減預算並確保網路服務不中斷，不會發生過去狀況。

針對台智光案，國民黨台北市議員陳重文涉貪污等罪被起訴，台北地方檢察署建請從重量刑，台北地方法院10月8日開庭辯論，陳重文表示，相信司法會還他清白。法官庭末諭知全案辯論終結，將於12月27日宣判。（編輯：戴光育）1131115