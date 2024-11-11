台智光案 議會專案小組要求母約加訂補充條款

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）台北市議會台智光專案小組今天開會，召集人秦慧珠表示，專案小組要求市府重新評估母約並訂定補充條款；針對台智光母公司台通光電投標警局備援系統，也要求評選委員審核把關。

台北市警局錄影監視系統傳輸網路備援服務採購案6日開標，共4家廠商投標，包括中華電信、凱擘、中嘉數位和台通光電，經資格審查都合格，後續將由警察局另訂時間召開評選會議。

台北市議會台智光專案小組今天開會，擔任召集人的國民黨台北市議員秦慧珠會後受訪轉述會議內容，表示針對備援系統發包，警察局已將4家廠商家提供的服務建議書寄給所有評審委員（府外6人、府內3人），預計11月下旬進行招標評選和定案。

她說，會中眾人多認為台通光電不應參與招標，市府表示台通光電並非行政院公共工程委員會停權公司，也未被司法等單位認定違反採購法，無法啟動停權機制，所以陷入尷尬。

秦慧珠指出，目前最後把關就是審核機制，評選委員會進行考量，依費率訂定、企業社會責任等評分表進行公開評選。

另方面，秦慧珠表示，台智光已於11月5日正式發文給法務局的台北市採購申訴委員會，針對解除警察局子約、社會局的監視器系統雲端建置案提出申訴，後續將由委員會指派人員進行調解，若調解不成就進入法律訴訟。

她說，由於北市府各局處過去簽訂專案、子約都是一團亂，已要求北市府未來應訂定統一標準和程序處理，再進行逐案審查。

秦慧珠提到，今天會中也請警察局整理相關議會但書資料，發現自民國98至109年間都沒對警察局監視器系統做決議，但從110至112年間便陸續有做附帶決議、但書和綜合決議等，雖然都經議會大會通過，大家要共同承擔，認為議會未來對警察局監視器案可重新審思，應有合理的監督態度。

針對簽訂100年至125年的母約是否應終止，秦慧珠表示，北市府表示因為沒有瑕疵，無法立刻終止合約，因此會中也具體要求北市府重新評估母約，和台智光討論並訂定更周延精進的補充條款。（編輯：蕭博文）1131111