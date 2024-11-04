台智光警局備援案交接期180天 議員促北市擬對策

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）北市議會台智光專案小組今天開會，召集人秦慧珠表示，警察局備援系統標案將於11月6日開標，確定得標廠商後，雙方交接期長達180天，將請法務局研議相關對策。

台北市議會警政衛生委員會今天召開「台北市政府光纖網路委外建設暨營運案（台智光）」專案小組會議，針對警察局子約等議題進行討論，警察局、法務局、資訊局及工務局發包中心等單位派員列席。

擔任專案小組召集人的國民黨台北市議員秦慧珠會後接受媒體採訪表示，警察局已於10月7日公開上網備援系統標案，11月6日截止投標並開標，統一由工務局發包中心處理，但台智光公司在10月17日向工務局發包中心提出異議。

針對發包程序是否會受台智光影響，秦慧珠說，警察局已在10月28日函覆工務局發包中心，指台智光對發包程序未提異議，僅強調是解約部分，所以工務局發包中心將繼續執行備援系統標案，11月6日開的是備援系統資格標，後續也會與得標廠商商談接替台智光的子約事項。

她表示，若台智光後續對備援系統標案仍有異議，可提告台北市政府或向台北市採購申訴審議委員會提異議，這是台智光的權益，北市府流程會照走。

秦慧珠指出，即便北市府找到備援系統商，但啟用時間仍要斟酌，因為資格標開完、招標結果出爐後，與台智光法定交接期長達180天，約有1萬8000多支監視器要處理，這部分已要求法務局研議法律對策。

秦慧珠說，警察局追加減預算明列今年追減新台幣8500萬元，但實際追減為8383萬元，追減部分主要包括從4月8日起與台智光解除子約，3M速度的2100元下降為1760元，共計可減少4790萬元。

她說，幹線傳輸（上傳60G、下載10G頻寬）部分可減少2059萬元，因警察局實際操作3年後發現僅需上傳25G、下載5G就足夠。

秦慧珠指出，資訊局7月11日已針對TGSN費率開過會，11月7日將再召開幹線及區域型傳輸專案審查費率會議，若審定後有新費率，警察局認為可依此與台智光商談，所以114年度預算可望再調降。

她說，警察局有提到今年4月與台智光協商時，對方以議會在民國109年審查曾附帶決議「架構系統傳輸方式改變須經議會同意始得變更」，台智光拿此附帶決議拒絕，如今回頭看是有問題的，應以警察局專業判斷就好，議會不應把手伸這麼長，有議員會中建議未來但書要更審慎。

秦慧珠指出，會中也建議，未來各局處相關所有子約（現有近70個子約）簽訂，應由資訊局統一處理，將請北市府研議出統一窗口。（編輯：蕭博文）1131104