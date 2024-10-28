台智光專案小組會議 秦慧珠：不會邀陳重文列席

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北28日電）台北市議會台智光專案小組今天開會，召集人秦慧珠說，市府表示暫未發現母約瑕疵，所以無法解約；專案小組下週一將討論警察局子約等議題，但不會邀議員陳重文列席。

台北市議會警政衛生委員會上午召開台北市政府光纖網路委外建設暨營運案（台智光）專案小組會議，擔任召集人的國民黨議員秦慧珠會後受訪表示，會中討論3項內容，包含是否解除母約、警察局備援系統狀況、台智光於38處托嬰中心裝設的監視器是否拆除。

秦慧珠說，針對解除母約，台北市法務局及資訊局官員在會中提到，因司法持續偵辦此案，目前暫時未發現母約瑕疵，所以不需要也無法解除母約。

秦慧珠表示，業者在會中提到目前沒有員工被起訴，但有議員質疑其實很多人被起訴，業者則解釋是與母公司有關的員工；她認為，檢方持續偵辦此案，若要解除母約可能要等檢方起訴後，市府才有後續動作。

她說，台北市警察局4月8日已發文台智光解除子約，業者回文不認同，市府針對警局備援系統已於10月6日對外招標，將於11月7日決標。

秦慧珠指出，台智光10月17日發文給協助警局備援系統招標的工務局發包中心，後續將向發包中心申訴並要求調解，經詢問出席的業者代表是否採仲裁或訴訟等法律程序，業者僅口頭說要先向市府提調解。

她表示，警局官員在會中提及對業者提出調解的回應，表示已發公文給工務局發包中心，但發包中心還未確定後續做法，有建議市府要召開跨局處委員會討論業者提出申訴案是否合理。

她說，針對社會局部分，台智光3月到6月已先在38處托嬰中心架設監視器，經檢方偵辦此案後，社會局要求拆除，但業者認為已建置完成無法拆除，後續將向市府提異議。

另方面，秦慧珠說，前市長郝龍斌及相關前任官員今天都未列席且未收到書面回應。專案小組11月4日將再次開會，討論警局當時訂定子約費率及但書等內容，結案報告預定11月中旬初步討論，希望12月中旬完成，送進議會大會。

針對國民黨議員陳重文是否列席專案小組，她說，有議員未表達意見，也有議員認為若邀陳重文列席對調查沒幫助且有些尷尬，討論後將不會邀陳重文列席。

台北市議員陳重文涉台智光案遭依圖利等罪嫌起訴，本月1日獲北院諭知800萬元交保並限制出境、出海及電子監控。（編輯：蕭博文）1131028