警局備援系統台智光母公司投標 議員指沒企業道德

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（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市警察局已與台智光解除子約，備援系統今天開標共4家廠商合格，包含台智光的母公司台通光電，有北市議員質疑是左手換右手，沒企業道德，認為市府應排除此家廠商。

台北市議會台智光專案小組召集人、國民黨議員秦慧珠日前表示，北市警局4月8日與台智光解除子約，經議會要求應有備援系統，警局於6月上網徵求服務建議書，包含中嘉、凱擘等廠商都有參與，市府在10月7日上網招標，預計12月中完成備援系統評選作業。

協助處理此標案的台北市工務局指出，警局錄影監視系統傳輸網路備援服務採購案今天開標，共4家廠商投標，經資格審查結果，4家皆合格，後續由警局另訂時間召開評選會議。4家投標廠商包含中華電信、凱擘、中嘉數位、台通光電。

針對台通光電加入此次標案，民進黨台北市議員林世宗接受媒體電訪說，台通光電是台智光的母公司，檢方針對台智光案已查出相關證據，此家廠商竟還投標警局備援系統，質疑是要採左手換右手策略，根本沒企業道德，應被各界譴責。

林世宗表示，台通光電投標備援系統是不合情、不合理、不合法，認為市長蔣萬安與市府要有魄力，不能允許有瑕疵的惡質廠商加入備援系統標案，更要排除此家廠商參加市府其他公共工程標案。

秦慧珠接受媒體電訪時指出，檢方對台智光案還未起訴，且母約可能未有嚴重違法情形，因台智光針對警局公開上網備援系統標案日前已向工務局發包中心提出異議，但仍在申訴中，其實市府也有為難之處。

她說，建議市府評選已合格的4家廠商時應訂定標準，可考量如廠商的執行業務能力、公司形象、實際業績等。（編輯：陳政偉）1131106