台智光議會調查小組結案報告 估12月出爐6大重點

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）台北市議會台智光專案調查小組今天開會，小組召集人秦慧珠會後指出，調查報告草案將分母約檢討、費率訂定機制等6大項進行撰寫，預計12月出爐送議會大會審議。

台北市議會台智光專案調查小組今天開會，擔任召集人的國民黨台北市議員秦慧珠會後接受媒體採訪轉述會議重點，她表示，專案調查報告預計12月出爐，內容分為6大重點，分別為「母約檢討、子約檢討、費率訂定機制和標準、警察局合約終止案、社會局和台智光的爭議案、結論與建議」等。

秦慧珠指出，台智光在民國100年與台北市政府簽訂母約後，至104年起才陸續與各局處簽訂子約，所以將分階段進行檢討，包括費率訂定機制問題在內。

她說，後續2週專案調查小組將停會，並開始撰寫報告草案，預計在議會本會期結束前送大會審議通過調查報告。

台北市警察局錄影監視系統傳輸網路備援服務採購案預計12月中旬決標。秦慧珠表示，不論屆時選定哪一家，都要將相關需求規範訂明，包括共用、專用及頻寬是否對稱等條件，才不會淪為公說公有理、婆說婆有理的費率亂象，必須合理、透明。

秦慧珠指出，無黨籍台北市議員徐立信日前透露警察局備援系統尚未決標，但已有業者疑冒用警察局名義進行施工，她認為「不要趕走一個狼、來了一個虎」，警察局對於4家投標廠商應進行控管，且招標應有防弊條款。（編輯：戴光育）1131118