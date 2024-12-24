台智光結案報告有14建議 擬提送監察院等單位研參

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）台北市議會台智光專案調查小組已結案，小組召集人秦慧珠今天指出，結案報告已定稿，包括有11項調查結果和14點建議，後續除送議會大會外，也建議提送監察院等單位研參。

台北市議會警政衛生委員會今天進行「台北市政府光纖網路暨監視器委外建設營運案」調查報告，國民黨市議員、專案小組召集人秦慧珠下午受訪表示，專案小組共計召開13次會議，調查報告已納入民進黨市議員林世宗、何孟樺和顏若芳的補充意見，會中獲全數同意通過。

秦慧珠說，本專案小組調查報告的結論與建議，總計包括11項調查結果，並研提14點建議事項。

根據專案小組調查報告資料顯示，11項調查結果包括，首先，「台北市光纖網路委外建設暨營運案」母約存續與否，因台北市政府稱現況尚未有政策變更、主張情事變更或主張不可抗力等情形，母約執行並無瑕疵，所以無需終止母約，但仍有精進之處。但因台智光公司疑涉不法，北市府將持續關注後續發展，若違反相關契約規定，將依約辦理。

另外，有關北市公版TGSN，為市府各機關通用的光纖網路傳輸規格，對應標的為GSN，即中央網路服務規格及費率，由市府資訊局負責議定規格與費率；市府核定各局處網路傳輸專案部分，分兩階段核定規格與費率，第2階段審查議定費率常未見深入精確，流於形式而未見實質審查。

報告還指出，警察局因台智光公司涉訟案，依據「錄影監視系統專用網路通訊服務協議書」規範，於今年4月8日行文該公司終止合約，目前警察局監視器傳輸網路仍暫續由該公司提供服務，將視後續涉案刑事訴訟具體偵審情況，再行議定。但台智光不認同合約已終止，並針對備援系統招標案提出異議，但因屬私經濟行政，不適用行政程序法規定，北市府認為無違失，將持續進行備援系統招標案。

針對台智光提請服務價金爭議和社會局電路費用爭議提請調解，法務局都將立案辦理後續調解事宜。

調查小組也提出14點建議事項，包括和台智光母約仍有可精進之處，市府應重新檢視未盡周延、合理及不合時宜之條文，並研擬增修補充條款，若日後司法機關審定台智光涉及不法定讞，市府即應依法辦理，研議包括終止合約等後續處理方案。

其次，各局處與台智光議定合作並無統合管理單位，請市府檢討訂定統一規範，各機關傳輸費應儘量採用 TGSN計費，以控管市府成本支出，合約簽訂方式及年限也應有統一規範。

另外，各機關每年度價格依據皆應有比價紀錄，或提供足證此一價格合理性的參考依據；請資訊局、警察局及法務局研議，未來市府辦理「光纖網路委外建設暨營運案」，應仿工務局成立「聯合採購發包中心」的可能性，由資訊局單一窗口統整負責辦理合約簽訂等相關事宜。且應訂定防弊條款部分。

以及議會未來對市府採購案預算審查，所加註的綜合決議、但書及附帶決議應更為審慎，以避免有過度干預情形。

最後，本調查報告經大會通過後，市府政風單位應依所提問題主動加以調查，並建請大會將調查報告定稿本、歷次會議紀錄及速記錄，提送監察院、台北地檢署及法務部廉政署研參。

秦慧珠說，結案報告出爐後，後續將由議長召開程序委員會處理，再排入大會議程討論。（編輯：張銘坤）1131224