台智光案 綠議員不滿市府沒作為要求砍警局預算

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（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市議會審議警用監視器網路費預算4.3億元，民進黨議員認為，北市警局去年行文台智光終止合約，今年預算仍包含支付台智光的費用，批市府沒作為，要求刪除預算至1.2億元。

台北市警局今天表示，備援系統已由中華電信得標，但為避免台智光事後再提訴訟，若警用監視器傳輸網路涉弊遭起訴且內容明確，才會切換備援系統。因此，今年度傳輸費的預算新台幣4.3億元，包含給台智光的傳輸費，及未來若啟動備援系統支付中華電信的費用。

因應台智光案爭議，台北市議會去年要求北市府針對警局錄影監視器傳輸設置備援系統。台北市警局去年底開標，4家廠商投標，包含中華電信、凱擘、中嘉數位和台通光電，經資格審查都合格，由警局開評選會議，中華電信得標。

台北市議會近日審議北市警局今年度預算，包含警用錄影監視器傳輸網路服務費共4.3億元，議會大會討論時，民進黨議員顏若芳、林延鳳、許淑華詢問此筆預算是提供給誰，北市警局回應先給台智光。

許淑華等議員提到，去年4月就要警局處理有關台智光的狀況，且法院已宣判，警局編的預算卻仍要先給台智光，直言市府沒作為，要求刪除預算至1.2億元。

國民黨台北市議員秦慧珠則說不贊成刪除，因市警局監視器傳輸費預算是包含啟用備援系統費用，有其他議員要刪除預算，建議送朝野政黨協商會議討論。議會大會決議此筆預算進政黨協商。

台北市警察局犯罪預防科長左慧中會後接受媒體電訪表示，台智光備援系統在去年對外招標，台智光曾提出3次申訴，針對備援系統，中華電信去年12月25日得標，台智光今年1月3日向工務局發包中心提出異議及申訴。

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左慧中說，警局備援系統已完成招標，因檢方還未偵結警用監視器網路傳輸案，後續若台智光有從業人員因涉及不法被起訴，就會啟動備援系統，且為避免台智光事後再提訴訟，將於司法起訴內容明確後，才會切換備援系統，確保系統不會被干擾。

她指出，今年度的警用監視器傳輸費預算共4.3億元，傳輸費不僅是提供給台智光，也包含若未來需啟動備援系統要支付給中華電信的費用。若台智光案被起訴後，全市1萬8095支監視器切換系統預計約需180天。（編輯：蕭博文）1140108