涉貪案二審 北市議員陳重文請求更換電子腳環

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（中央社記者劉世怡台北6日電）國民黨台北市議員陳重文涉貪污等罪，一審判刑合計9年。案經上訴，高院今天開庭，陳重文以充電充不飽為由，請求換新的電子腳環、再給充電線以及改為每晚6時科技監控報到。

陳重文被控施壓台北市社會局租用台智光網路服務，再設公司承接採購案，圖利自己近新台幣309萬元及夥伴61萬元。

一審台北地方法院去年12月間判陳重文8年6月徒刑，另6月徒刑得易科罰金，案經上訴，二審由台灣高等法院審理中。

陳重文一審時聲請具保停押，合議庭去年10月1日裁定以800萬元交保，限制出境出海8個月及限制住居於台北巿北投區住處，並配戴電子腳環，及每日定時持手機自拍臉部向科技監控中心報到。

陳重文今天赴高院出庭表示，電子腳環已經換過一次，現在這個充滿電只有85%、充不飽，不久電量降到30%會發報，他在議會工作或出外服務選民無法一直充電，請求再換一個可以充滿電的電子腳環，並請求再給一條充電線。

陳重文說，每天持手機自拍向科控中心報到部分，因拍照當下遇到晚餐時間，希望能提早一個小時，即改為每晚6時至7時間進行。

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法官詢問，是否曾靠近海岸線而有電子腳環發報情形。陳重文說，住所沒有靠近海岸線，但他之前跑行程在淡水河畔時曾發報過，後續跑行程會注意並先向科控中心報告。

檢察官表示，陳重文有繼續科技監控必要，若不予續行科技監控，不但有行蹤不明可能，也可能妨害後續審理程序。法官庭末諭知，全案候核辦。（編輯：蕭博文）1140506