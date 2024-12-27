台智光案北市議員陳重文涉圖利 合計判刑9年

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（中央社記者劉世怡台北27日電）國民黨北市議員陳重文涉施壓北市社會局租用台智光網路服務，再設公司承接採購案，涉貪污圖利自己321萬餘元。台北地方法院今天判處陳重文應執行8年6月徒刑，另6月徒刑得易科罰金。

另外，陳重文的妻子白惠萍判處應執行1年，緩刑2年，須支付公庫新台幣20萬元；維鑛公司負責人康立錡獲緩刑3年，須支付公庫30萬元及提供義務勞務100小時；台通光電公司特助李嘉豪判刑2年，獲緩刑3年，須支付公庫500萬元及提供義務勞務160小時。全案可上訴。

檢方起訴指出，台北市政府與台智光（母公司為台通光電公司）於民國100年簽訂「台北市光纖網路委外建設暨營運案」契約，雙方約定由台智光負責建置台北市轄內光纖網路，並享有25年經營權。

檢方表示，陳重文與康立錡成立立錡雲端公司承接台智光相關採購案，於民國112年4月至6月間利用職權施壓台北市社會局，委請台智光就社會局下轄各公托中心辦理監視器系統雲端建置案，發包給維礦公司履約，圖得不法利益新台幣321萬餘元。

檢方就台北市社會局公托監視器系統雲端建置圖利案部分，依貪污治罪條例第6條第1項第4款、第5款對於主管、非主管或監督事務圖利罪，起訴陳重文與康立錡。

陳重文另涉及立錡雲端公司、國亨公司、立展公司資本不實，以及侵占國亨公司逾500萬元部分，檢方依違反公司法資本不實、刑法行使偽造私文書、使公務員登載不實、業務侵占罪、行使業務登載不實文書及違反商業會計法等罪嫌，起訴陳重文、白惠萍等人。

檢廉偵辦陳重文案期間，查出李嘉豪等人涉台通光電公司內線交易案，檢方依證券交易法內線交易罪起訴李嘉豪等人。（編輯：李錫璋）1131227