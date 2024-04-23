檢廉查台智光案 查出董事長涉內線交易

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（中央社記者謝幸恩台北23日電）國民黨台北市議員陳重文涉圖利台智光董事長李慶煌，檢廉追查出，李男涉違反內線交易罪，不法獲利估算新台幣上億元，北檢今天指揮廉政署兵分9路搜索，並約談李男等9人。

檢廉獲報，台灣智慧光網公司承攬台北市警察局CCTV監視錄影系統，原先的網路傳輸服務費預算為5.5億元，市警局後改以新合約費率換算。

檢廉懷疑，陳重文去年底至今年初，涉圖利台智光董事長李慶煌，並多次透過公開與書面質詢方式施壓市警局，最後把預算調整為5.2億餘元過關；此外，與陳重文有關帳戶查出數百萬元金流，涉違反貪污治罪條例圖利、財產來源不明罪。

檢廉今年3月14日展開偵查行動，約談陳重文、李慶煌等人；檢察官訊後聲押禁見陳重文，法院裁定陳重文200萬元交保；檢廉以陳重文交保後接觸證人，有勾串證之虞，提起抗告，經高院撤銷交保裁定發回，北院改裁定陳重文羈押禁見。

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至於台通光董事長李慶煌，檢察官當時諭令300萬元交保，卻另從扣案卷證及帳戶金流追查出，台智光母公司台通光電今年3月8日發布重大訊息，公告公司董事會決議第3次買回庫藏股，李慶煌等人涉嫌於禁止交易期間藉由親友銀行帳戶買賣台通光電股票，估算不法獲利約上億元。

台北地檢署今天指揮法務部廉政署北調組兵分9路搜索，預計詢問李慶煌、李男兒子、女兒等9名被告，全案朝向違反證券交易法內線交易罪方向偵辦。（編輯：方沛清）1130423