北市發函終止台智光子約 資訊局：已研議備援方案

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（中央社記者劉建邦台北16日電）北市府發函台智光，將終止民國106年簽訂的警局專案合約。市議員陳炳甫今天質疑是否已研議備援方案，資訊局表示，警察局已與中華電信洽談，因應若終止子約後的斷訊狀況。

台北市議會財政建設委員會今天開會，資訊局等單位列席工作報告。藍綠議員聚焦台智光案後續，民進黨議員簡舒培質詢時提到，市府8日發函給台智光終止子約，並給15天主張權利，因此業者應於下週二前回應市府。

簡舒培追問，若台灣智慧光網公司屆時未回應，市府是否有備援方案，資訊局也應針對與台智光後續議價等內容赴議會委員會專案報告，包含終止子約後的通盤規劃、是否與其他廠商洽談等內容。

國民黨市議員陳炳甫則表示，市長蔣萬安要終止與台智光的子約，但此邏輯滿妙，因為若要終止子約也須討論母約，市府是否已研議備援方案或與其他廠商洽談，不要以氣魄對外喊話稱要解約，卻未規劃後續因應作為。

民進黨市議員林延鳳說，市府要終止與台智光的子約，但契約訂定只要每月有單一線路斷線48小時就能解約，先前地震時，市警局監視器網路曾斷訊，其他局處是否有類似情況，若有，市府該解約就解約。

北市資訊局長趙式隆答詢，其他局處未發生因地震斷網狀況，依母約有85%市府局處是採用台智光網路服務，警局占最多，市府若終止與台智光的子約，業者可能會倒閉。

趙式隆說，若後續終止子約，已考量斷訊須銜接網路等狀況，警局已與中華電信洽談，資訊局有提供專業協助。

另方面，北市府日前表示，台智光若15天內未回覆，費率就變成公版費率新台幣1761元。簡舒培則質疑，此費率是否比市價高，若過高，外界會認為市府是凱子。

趙式隆表示，因市面已無頻寬3M相關費率資訊，所以無法比較1761元是否比市價貴，針對議員要求資料，將整理後提供給議會財建委員會參考。（編輯：蕭博文）1130416