蔣萬安：台智光等3案由政風處調查 絕不姑息護短

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）台北市長蔣萬安日前允諾議員，將由廉政透明委員會調查台智光、京華城及北士科等3案，但他今天表示，這3案正由政風處調查，市府面對弊案絕不姑息、絕不護短。

蔣萬安日前赴台北市議會專案報告，社民黨議員苗博雅要求將台智光案、北士科設定地上權案、京華城容積率案，交由台北市廉政透明委員會調查，蔣萬安答覆可以。

不過，蔣萬安今天出席台北開齋節活動前，被媒體問及此事時說，這3案都由政風處調查中，台智光、京華城案更已有檢調同時積極偵辦。他強調，市府面對任何弊案，絕不姑息、絕不護短，勿枉勿縱，若發現有問題一定追究責任。

媒體追問，這3案會不會交由廉政委員會調查。蔣萬安回應，廉政委員會曾被監察院糾正，因此做了轉型，接下來就回歸政風體系。

監察院2016年通過調查報告，以在沒有法律明文規定下行使調查權等違失，糾正台北市廉政透明委員會。市府當時回應，委員會調查報告屬諮詢性質，僅供市長決策參考，其職權行使及作業方式均依照「台北市政府廉政透明委員會作業規定」執行。

蔣萬安上任後，在去年公告此作業規定停止適用，並修改廉政透明委員會設置要點，將任務從受理及調查民眾檢舉貪瀆不法、重大違失案件等，改為諮詢及督導市府廉政工作，開會頻率也從至少每2個月1次下降至每半年1次。（編輯：方沛清）1130414