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議員提設勞務契約條款保障外送員權益 北市研議

2024/5/11 17:07
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（中央社記者劉建邦台北11日電）議員苗博雅指出，市府曾訂外送平台業者自治條例，卻無法要求平台不能調降薪資等，應設外送平台勞務契約示範條款，保障外送員權益；台北市勞動局今天表示，估2個月內研議。

社會民主黨台北市議員苗博雅透過質詢資料指出，北市府在民國109年公布施行的外送平台業者管理自治條例，但因當時時空背景，未釐清界定外送員及外送平台的法律關係，包含僱傭或承攬關係等。

苗博雅說，北市府訂定施行的外送平台業者管理自治條例有3問題未釐清，包含外送員與平台是否為僱傭關係、平台業者若片面降低外送員報酬是否合法、若平台調降外送員報酬作為主管機關勞動局的作為。

苗博雅表示，外送員最在乎是報酬及工作權，且認為不能被平台業者片面調降或停權，調資料發現，外送員在108年平均基本薪資為新台幣75元，110年平均基本薪資為50元。

苗博雅說，用外送員總薪酬作比較，以每月跑22天共660張單，108年可賺約7萬2000餘元，但109年下降為3萬7000餘元、110年為2萬9000元至3萬8000元，薪資逐年降，認為外送平台調降報酬，勞動局只能袖手旁觀。

苗博雅指出，勞動局應研議制定網路外送平台勞務契約示範條款，載明重要權利義務事項，包含業者不能任意調降計算公式等內容，並訂出相關底線等細節。

勞動局對此回應，有關議員要求訂定網路外送平台勞務契約示範條款，將針對包含不得片面調整外送員報酬、停權等事項，估2個月內研議相關內容，完成後將函送外送平台業者參考。（編輯：張銘坤）1130511

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