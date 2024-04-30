京華城容積獎勵爭議 北市府：市調及政風調查中

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）京華城容積率爭議案，北市議會今天進行專案報告，多名市議員質疑容積獎勵資格不合法，並關切調查進度。台北市都發局長王玉芬說，市調處及政風處已展開調查，若不法將究責。

台北市議會工務委員會今天進行「京華城容積弊案究責進度」專案報告。王玉芬指出，京華城於民國80年申請由工業區變商業區，捐贈基地面積30%作為公園廣場用地，計畫書載明其容積率依整個基地面積計算為392%。

她說，京華城於99年至103年間多次依都市計畫法第24條規定向台北市政府提出都市計畫變更案申請，調整土地使用管制內容，且其認為基準容積率為560%，但經檢視其申請變更範圍不符80年計畫書規定，容積率認定也不同，北市府多次函復檢還其計畫書草案。

報告提到，京華城股東於102年至106年間向監察院陳情，監委於102年提出調查報告，監察院105年提出糾正意見「京華城容積率以560%為計算基礎，較392%合理」，北市府依監察院糾正及審核意見於107年辦理都市計畫變更並載明容積率為560%。

王玉芬指出，京華城於109年提出都市計畫草案，北市府於110年公告實施都市計畫案（法定容積率比照商三560%），計畫書內訂定容積獎勵20%，法定容積率560%加上容積獎勵20%後，允建容積率為672%；京華城另依法申請容積移轉30%，允建容積率合計為840%。

她表示，監察院今年就此案提出糾正意見，北市府已於3月函復說明意見並訂定相關改善措施及策進作為；另外，台北市政風處已研析查證中，法務部調查局台北市調處也有調閱相關資料，北市府將全力配合調查，並配合調查結果依法辦理。

民眾黨北市議員林珍羽首先詢問，目前調查到底哪裡有不法，哪個環節有實質問題，不要只是報告大事紀而已，否則根本是打假球。

針對關鍵容積率672%部分，國民黨北市議員詹維元質疑指出，其中容積獎勵20%，到底合不合法。

國民黨北市議員李柏毅認為，郝前市府時期的80年計畫書載明容積率「上限」為392%，為何到柯前市府就變成840%，難道北市府不能因見解不同而有所堅持嗎，這是為市民保障權利，若沒問題何必怕被監察院彈劾。

民進黨北市議員顏若芳詢問，給予京華城20%容積獎勵的公益性及公共性為何。

民進黨北市議員許淑華表示，她在去年底揭露、質詢此案，政風處回文說查無不法，但都發局109年仍堅持此案適法性並要求刪除容積獎勵項目，為何後來卻成立專案小組並通過給予其容積率，要求北市府應公開相關會議影片，並請政風處約談外部委員進行調查。

民進黨市議員陳賢蔚指出，京華城今天刊登全版廣告指控遭北市府霸凌37年，不知道是太囂張還是太委屈，廣告內容還要民代不要質疑奉公守法的公務員並希望北市府要替市民討公道，不要讓京華城得了便宜還賣乖。

社會民主黨北市議員苗博雅提問，監察院提糾正、北市府都覺得有道理，但會上完全沒人提出實質回應及咎責，所有官員都在辯護申請案通過得合理、合法，若不認錯又如何改過。

苗博雅直指，京華城不符合任何法定容積獎勵資格，所以北市府用「創設」兩字，等同量身打造條件送容積，京華城登報說遭霸凌就是騎在北市府頭上，北市府應將此案相關音檔翻成譯文送交到委員會調查。

王玉芬答詢表示，目前市調處已調閱相關檔案資料、政風處也展開約詢相關人員，皆認為都發局都有進行把關，但到底有無違法，不是行政單位可斷言。

她說，現在各界爭議點為京華城容積獎勵及公益性回饋，質疑兩者對價關係未相當，所以才認為需要調查，後續會視檢市調處及政風處調查結果，若有不法將究責。

台北市政風處指出，目前已約詢都發局都市規劃科、都市設計科等4人，因此案資料繁瑣，已發動全員詳加研析及查證中。

委員會最後裁示，此案相關會議音檔需整理成譯文資料，同步提供議會委員會及專案小組。（編輯：戴光育）1130430