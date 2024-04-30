京華城容積率爭議 蔣萬安：若有問題依法追究

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）京華城容積率爭議案，台北市長蔣萬安今天表示，已請政風啟動相關調查，若有問題依法追究。

蔣萬安今天出席113年北市府模範員工表揚典禮，會前接受媒體聯訪被問及京華城爭議等問題。

針對京華城容積率爭議，蔣萬安指出，已請政風啟動相關調查，若有問題依法追究，若沒有問題就還當事人清白，現在應該給政風充分的調查空間。

媒體追問，議員質疑是20%的容積獎勵出自前台北市長柯文哲任內訂的4個條件，並無前例。

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對此，蔣萬安表示，他請都發局1個月內研議，若調查結果確實違法，就會擬定因應方案處理代金或者是容積獎勵等，也都有回應議會。

蔣萬安指出，市府的立場堅定且一致，就是調查事實、釐清真相，一定可以還給奉公守法德基層公務人員一個公道，目前外界有很多質疑，如果確實有問題也是當時決策的問題，「我沒有從目前所掌握的各項證據看到跟基層公務員有什麼關係」。（編輯：戴光育）1130430