京華城容積率遭質疑 黃珊珊：有問題送檢調別潑髒水

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北30日電）北市議員質疑前台北市長柯文哲提高京華城容積率。民眾黨團副總召黃珊珊今天說，當時依都市計畫變更方式提案增加容積率，在都委會都是公開直播，容積如果有問題就送檢調，不該潑髒水。

民進黨質疑柯文哲護航京華城改建案，並讓容積獎勵暴增到840%。國民黨籍台北市議員游淑慧28日指出，柯文哲在2018、2022選舉年對京華城案兩度佛心放手，並公布會議紀錄指討論過程「沒有紀錄」。

台灣民眾黨立法院黨團副總召、台北市前副市長黃珊珊上午受訪時表示，京華城案監察院的調查報告已經出來，從原來在前台北市長郝龍斌任內說捐地後容積率還是392%，後來監察院糾正郝市府，應該回復到560%，這是監察院的決定。

黃珊珊說，柯文哲上任後依法行政，恢復到560%，並按照都市計畫變更的方式提案增加容積率，包括容積移轉與容積獎勵，在都市計畫委員會都是公開直播的，容積如果有問題就送檢調，不要潑髒水。

另外，北市北投士林科技園區T17、T18地上權標案爭議不斷，民進黨籍台北市議員簡舒培29日公開簽呈，並指出3基地分開招標、T17及T18免投資計畫、權利金底價下修，是柯文哲拍板決定。

黃珊珊說，北士科都是經公開估價、合理評估，柯文哲只是最後的拍板，過程都有各次不同會議及估價報告，當時就是因為標不出去才要檢討，否則要綁在那邊什麼都不做，到今天也標不出去，且底價新台幣80幾億元、但最後達到120幾億元，是為台北市民爭取到最大利益。

黃珊珊表示，當時這是一件好事，現在政治操作變壞事。T17有6家領標，只有1家投標、T18有9家領標，只有1家投標，要去問其他廠商為什麼不來投，而不是問北市府為什麼用這價錢標出去。

至於北士科設定地上權案，遭爆涉及會議紀錄造假。黃珊珊當場出示北市府北士科案訪談紀錄，她說共有14份，柯文哲成立台北投資辦公室輔導廠商，進行一站式服務，並針對地上權、BOT案訪談潛在投資人。來參加會議的人都有名有姓、可以查證，且會議紀錄是公務員做的，誰敢造假。

黃珊珊表示，議員指控公務員造假，台北市政府高層有義務出來幫公務員說明；公務員非常積極，到處訪談、了解業者為什麼來或不來投資的原因。北士科當初標不出去，所以問廠商為什麼不來投標，拆標後也要問廠商要不要投標，都是台北投資辦公室的事。

黃珊珊指出，北士科的招商說明會，「連我本人都參加過好幾次」，了解廠商為什麼來或為什麼不來，沒有什麼捏造的問題。T16、T17、T18當時在疫情期間狀況不明，很多廠商打退堂鼓，後來訪商、重新估價，聽從顧問公司建議，了解市場狀況才拆分標。

黃珊珊說，重點是所有東西都是公務員跟著案子一起走，不要把公務員當成政治鬥爭的工具，「蔣萬安市長不懂，李四川副市長我相信他不可能不懂」，卻把公務員放在第一線，任由藍綠議員惡意操弄，沒有幫公務員說半句話。（編輯：郭無患）1130430