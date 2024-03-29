民眾黨團提修法 上市櫃公司盈餘一定比例替員工加薪

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（中央社記者陳俊華台北29日電）民眾黨立委張啓楷今天說，將提案修訂中小企業發展條例與證券交易法，要求上市櫃公司年度盈餘必須提撥一定比例給員工加薪，期盼透過修法讓企業能賺錢、員工得以加薪，促進薪酬透明。

台灣民眾黨立委張啓楷、林國成、吳春城、麥玉珍上午在中央黨部舉行記者會。

張啓楷指出，依現行法企業為員工加薪新台幣100元，能抵免130%稅額，在「中小企業條例」修法拉高抵減率到200%，企業如果為24歲以下青年或45歲以上壯世代員工加薪，抵免額為220%、65歲以上更提高到250%。

張啓楷說，「證券交易法」修正草案中，上市櫃公司應揭露員工薪酬水準及調整資訊，落實ESG責任，投資人可看到公司是否盡責分享利潤給員工。上市櫃公司年度盈餘必須提撥一定比例給員工加薪，提撥比例由勞動部與財政部提出。

張啓楷指出，中小企業發展條例十幾年來效果並不顯著，只有千餘人加薪，因為條文中有「連續6個月失業率達到3.78%」的高門檻。他與經濟部多次溝通，一致同意將加薪門檻拿掉，只要企業有賺錢，隨時能幫員工加薪。

林國成表示，這2項修正草案，是經過黨團與8位立委共同研擬過的可行方案，有8成中小企業賺錢，卻很少主動加薪，員工只能靠基本薪資調漲才能微幅調薪，加薪得看老闆是否體恤員工。

林國成說，一旦修法通過後，可提供企業抵稅誘因，鼓勵老闆主動加薪，照顧年輕族群及壯世代員工。（編輯：林淑媛）1130329