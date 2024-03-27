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林國成掌鏡電視調閱小組 柯文哲：幾分證據說幾分話

2024/3/27 16:49
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（中央社記者郭建伸台北27日電）立法院交通委員會今天通過「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組運作要點」，並推舉民眾黨立委林國成任小組召集人，引發外界關注。對此，民眾黨主席柯文哲表示，有幾分證據說幾分話，不要預設立場。

立法院交通委員會今天通過「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組運作要點」，小組運作期間從即日起至5月31日，可向NCC、經濟部、公平交易委員會等單位調閱文件，且得赴相關單位查訪、訪談相關人士。

值得注意的是，鏡電視專案調閱小組召集人僅1人，立法院交通委員會中藍白聯手，推舉通過由林國成擔任，外界關注民眾黨未來在此案的角色。

柯文哲今天下午出席音樂劇「倒垃圾」記者會，並於會後接受媒體聯訪。媒體詢問林國成擔任鏡電視專案小組召集人是否屬於藍白合作，或期待未來調閱出什麼資料。

柯文哲回應，有幾分證據講幾分話，不要預設立場，還是要讓台灣成為法治國家，並依法行政、按照證據說話。

此外，媒體詢問，如何看待台北市百貨餐廳寶林茶室疑食品中毒案，是否可能涉及人為因素。

柯文哲表示，還是要有幾分證據講幾分話，因為食物中毒搞到致命的數量不多，既然有住院和檢體，趕快找幾位專家來檢查就知道。（編輯：張若瑤）1130327

#立法院交通委員會
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