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台智光爭議 柯文哲：蔣萬安失分後到處潑糞

2024/3/27 16:59（3/27 18:21 更新）
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全民大劇團音樂劇「倒垃圾」27日邀請台灣民眾黨主席柯文哲（左）參與演出，出場時媒體紛紛捕捉身影。中央社記者趙世勳攝 113年3月27日
全民大劇團音樂劇「倒垃圾」27日邀請台灣民眾黨主席柯文哲（左）參與演出，出場時媒體紛紛捕捉身影。中央社記者趙世勳攝 113年3月27日
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（中央社記者郭建伸台北27日電）台智光合約爭議延燒，引發前後任台北市長柯文哲、蔣萬安互槓。柯文哲今天說，蔣萬安知道自己失分，就開始到處潑糞，想搞得大家一樣爛，但建議蔣市府直接公布他當台北市長時的會議紀錄與公文。

國民黨台北市議員陳重文涉嫌圖利，施壓市警局依照民國106年與台灣智慧光網公司的協議費率，編列錄影監視系統專用網路傳輸服務費預算，日前經台北地檢署聲請羈押獲准，也讓台北市府自前市長郝龍斌時代與台通光電公司簽訂的合約爭議浮上檯面，並引發柯文哲與蔣萬安互槓。

柯文哲今天下午出席音樂劇「倒垃圾」記者會，並於會後接受媒體聯訪。媒體詢問，是否在110年度費率審查會議僅花40分鐘就開完，且沒有紀錄過程只有會議結論。

對此，柯文哲表示，他不需要回答細節，並反問「一個會議40分鐘，不然要開多久？」

他說，這件事情至今焦點有點模糊，因為合約、浮編預算都是在國民黨籍的台北市長任內決定，廠商給議員回扣，被收押的還是國民黨籍台北市議員，今天發生爭議，結果現在卻指責當年提醒大家要注意以後出問題的人，「怎麼現在會檢討我，我是當年提出問題說這要小心的」。

國民黨台北市議員鍾小平今天向台北地檢署告發柯文哲、民眾黨立法院黨團主任陳智菡2人涉嫌偷竊公文，籲檢方介入調查。對此，柯文哲表示，民眾黨在台北市議會有4位議員，議員可以索資，這滿正常。

媒體詢問，如何看待台北市長蔣萬安以偵查不公開為由下令不讓議員索資。柯文哲表示，公開透明是個文化，如果是他會直接面對，但他非常清楚，恐怕不只一位議員涉案，查下去還會有。

柯文哲強調，蔣萬安已知道自己失分，就開始到處潑糞，搞得「大家一樣爛」，他了解這種政治手法，但不是很好。柯文哲直言，他建議蔣市府直接公布他當台北市長時的會議紀錄與公文，「一次公布出來就好笑了」。

媒體詢問，當初是否發現台智光合約中提及情勢變更或不可抗力因素可解約。

柯文哲表示，台灣是法治國家，除非有確鑿的證據被抓到才能解約，另一方面，實務上解約有困難，當時台北市有1萬多支攝影機用台智光的網路，若突然解約，台北市的監視器會有空窗期，因此只能嚴格監督處理。（編輯：蘇龍麒）1130327

#台北市
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