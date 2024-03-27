白營議員控索取台智光資料遭拒 北市：檢方要求

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北27日電）台北市前後任市長柯文哲及蔣萬安針對台智光案交鋒，議會民眾黨團則指市府以偵查不公開為由不提供議員資料；市府今天說，是依檢方要求，將詢問檢方可否提供。

國民黨台北市議員陳重文涉嫌藉市警局網路傳輸服務費採購案圖利，日前經台北地檢署聲請羈押獲准。北市府與台通光電公司及其子公司台灣智慧光網的合約爭議，再次引發外界關注。

台北市議會台灣民眾黨黨團今天發布新聞資料指出，近期關切台智光案，但北市府從昨天起禁止局處向議員提供任何有關台智光案相關資訊，理由是案件正在偵查中，資料不得公開，令人質疑市府的透明度和責任感。

民眾黨團表示，北市府妨礙議員履行監督職責，更藐視民意代表，不能接受市府迴避議會監督行為。

民眾黨團指出，向市府索取資料完全在公開資訊與行政相關範疇，且依「台北市政府各機關提供台北市議會及議員資料處理原則」，市府無權拒絕，即使有敏感資訊也可塗黑遮蔽，不能全部拒絕，且索資未涉及任何偵查不公開及個案內容。

民眾黨團說，將繼續密切關注此案進展，針對北市府疑蓋牌行為，將請議長戴錫欽出面協助捍衛議員監督權。

台北市長蔣萬安下午出席「Taipei Nexus創業家任意通記者會」，會前受訪時對此指出，若議員依規定跟程序，都可接受議員監督。

北市府發言人殷瑋事後接受聯訪說，檢方有要求偵查不公開，但市府希望在允許範圍內配合議會，盡可能補充相關資訊讓議員質詢及為民眾發聲，後續就議員要求索資內容，會跟檢方詢問能否提供。（編輯：蕭博文）1130327