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立院成立鏡電視調閱專案小組 推舉林國成任召集人

2024/3/27 12:48
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（中央社記者郭建伸台北27日電）立法院交通委員會今天通過「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組運作要點」，小組運作期間從即日起至5月31日，可向NCC、經濟部、公平交易委員會等單位調閱文件，且得赴相關單位查訪、訪談相關人士。

討論過程中，國民黨立委版本認為調閱小組召集人設置1人即可，但民進黨立委舉疫苗採購調閱小組為例，認為當時也是國民黨、民進黨各推1人，鏡電視案專案小組應設2位召集人；由於雙方爭執不下，採表決處理後一度7比7平手，但會議召委陳雪生參與投票，最後8比7通過小組召集人設置1人條文，並當場推舉通過由民眾黨立委林國成任小組召集人。

國民黨立委邱若華等人日前質疑鏡電視爭議頻傳，11日於立法院交通委員會提出臨時提案，要求成立鏡電視調閱專案小組。立法院交通委員會今天開會討論設置調閱專案小組作業要點，並由國民黨立委魯明哲、民進黨立委李昆澤分別提出草案。

經協商後草案名稱定為「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組運作要點」，小組成員為交通委員會全體立委，小組會議須有1/3立委出席才得以開會，若有決議也須出席立委過半數同意，必要時得召開秘密會議。

調閱專案小組運作要點名明定，運作期間自今年3月27日至今年5月31日，但可經小組決議延長，小組成員應親自行使查閱職權，並負保密義務，不得抄錄、攝影、影印、誦讀機密文件；若機關拒絕提供機密文件，應以書面釋明機密種類和原因，並於3天內送交專案小組存查。

運作要點明定，調閱應3人以上提案，由小組調取，調閱文件對象為國家通訊傳播委員會（NCC）、經濟部、公平交易委員會，但經小組決議亦得增加調閱對象。

其中，朝野最大爭執點在於小組召集人數額，魯明哲版本為1人，李昆澤版為2人。民進黨立委蔡其昌表示，幾年前立法院成立疫苗採購調閱小組，當時民進黨團雖是國會多數黨，但也願意尊重國民黨提議設置2位召集人，希望這次鏡電視專案小組也採取2人版本。

魯明哲則說，上一屆交通委員會在野黨立委2度提案成立鏡電視調閱小組，但民進黨以多數表決輾壓否決，他不認為國民黨有退讓空間。林國成說，「召集人沒有像大家想得這麼恐怖」，專案小組多數決定還是要送交通委員會議決，他支持僅設置1位召集人。

主持會議的陳雪生說，疫苗採購在選舉之前，當時執政黨有壓力，且交由院級的政黨協商，此案國民黨團傾向召集人設置1人，避免2人會互相吵架，並不是國民黨團肚量不夠。陳雪生也說，交通委員會向來和諧處理，他不會粗暴處理。但蔡其昌則當場反嗆，「沒有和諧啦，把民進黨閹掉了」。

由於雙方爭執不下，陳雪生裁示採表決處理，現場票數為7比7平手，陳雪生表態支持魯明哲版本，最後通過小組召集人僅設置1人版本，並在會議結束前通過推舉由林國成擔任調閱小組召集人。（編輯：黃國倫）1130327

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