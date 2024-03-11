立院交委會組鏡電視專案小組 NCC：過度介入表示遺憾

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（中央社記者蘇思云台北11日電）立法院交通委員會今天臨時提案，決議譴責NCC並成立鏡電視申設調閱專案小組。NCC今天表示，針對鏡電視檢舉已竭盡行政調查，對於部分立委過度介入個案表示遺憾。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布新聞稿，針對立委對鏡電視的質疑與通過鏡電視申設調閱專案小組，提出3點說明。

第1，NCC已竭盡行政調查的可能。NCC表示，鏡電視為民間企業，依法審議人民申請案，各項程序及審議期限皆依照相關規定辦理，已竭盡行政調查可能。

針對鏡電視議題，NCC已經在2022年3月14日、10月5日、11月3日、12月28日與2023年4月19日，共5次赴立法院備詢與進行專案報告。

NCC指出，針對外界關切事項以及鏡電視內部檢舉事項，包含鏡電視跟精鏡傳媒的財務爭議及人力、系統共用，股東轉讓股份或代持，負責人變更異動頻繁等問題，已盡可能行政調查，依立法院交委會決議，請金管會、經濟部投審會、法務部、陸委會、國家安全局等單位協助調查後，去年4月18日向立法院正式提交調查報告。

NCC強調，同類型的申請案中，已用最嚴格的審查密度及強度，檢視鏡電視相關案件。

第2，NCC積極配合檢調調查相關檢舉案。前立委蔡壁如向法務部檢舉NCC審理鏡電視案涉有不法，檢調機關依法列他字案，未起訴任何當事人。

NCC指出，檢調機關將國會議員檢舉案件列為他字案，是司法偵查的正常程序，NCC將配合辦理，外界不用過度解讀。

對於立院交委會決議譴責NCC並成立鏡電視申設調閱專案小組，NCC表示，明顯以政治力介入過往審議個案，對此深表遺憾。

NCC重申，鏡電視內部治理爭議屬於私權紛爭，應循司法程序解決，而非透過政治或媒體企圖干預。NCC堅守客觀、中立的立場，持續追蹤監理鏡電視營運狀況與申設附款履行情形。

多位立委今天在立法院質詢中批評「NCC濫權關中天新聞台」等議題，NCC表示，針對中天新聞台換照案及相關裁處案，都依法審議，嚴守客觀、中立及專業立場。根據2023世界新聞自由指數，台灣新聞自由度排名於亞洲名列前茅，NCC絕無迫害新聞自由。（編輯：潘羿菁）1130311