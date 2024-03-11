立院交通委員會經表決 通過成立鏡電視調閱專案小組

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（中央社記者蘇思云台北11日電）國民黨立委邱若華等質疑鏡電視爭議頻傳，立法院交通委員會今天提出臨時提案，成立鏡電視調閱專案小組，後續經由表決，最後同意票跟反對票數為6比5，通過成立鏡電視調閱專案小組。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥列席報告業務概況，並就「廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況」進行專題報告。

國民黨立委翁曉玲、邱若華等都質疑鏡電視爭議頻傳，要求NCC應該說清楚相關監理狀況，國民黨立委黃健豪也質疑NCC對於中天電視的裁罰案，陸續被法院判決打臉。

立法院交通委員會今天上午提出臨時提案，第一案要求還原鏡電視事件真相，釐清鏡電視申設及後續弊案爭議相關責任，提案成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調閱專案小組。第七案也要求針對近年審查「鏡電視申設、審照及換照過程、外力介入狀況、附加條件等有無涉及不法」成立調閱專案小組，兩案合併處理。

陳耀祥表示，鏡電視上一屆委員已經做過5次專案報告，此案屬於個案，監理也都在進行中，通過專案小組有政治干預問題。

不過，此案後來直接表決，國民黨立委、交通委員會召委陳雪生也加入投票，最後同意跟反對票數為6比5，通過成立鏡電視調閱專案小組。

此外，民眾黨立委林國成今天也批評，NCC的1萬3000多字報告，有9000多字跟去年報告內容相同，批評NCC業務報告交差了事，不尊重立委。

立法院交通委員會今天也通過臨時提案，要求NCC補充業務報告，1個月內重新撰寫一份真正反映過去1年工作成果、符合通訊傳播監理機關專業標準及未來規劃的詳盡報告。（編輯：蘇龍麒）1130311