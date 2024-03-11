立委批報告內容重疊 陳耀祥：業務延續無重寫問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北11日電）民眾黨立委黃國昌批評NCC業務報告跟先前內容高度重疊，應該重寫。NCC主委陳耀祥今天表示，NCC本來就有很多業務延續推動，近期也成立網際網路傳播辦公室，仍有新內容，報告沒有重寫問題。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥列席，報告業務概況、以及「廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況」專題報告。

媒體關注黃國昌批評，NCC業務報告很多跟先前內容重疊，比小學生報告還不如，認為應該重寫。陳耀祥會前接受媒體訪問表示，NCC是監理機關，本來就有很多業務延續，統計數字也不太一樣，加上最近國際交流、成立網際網路傳播辦公室，還是有新的內容，沒有重寫問題。

民眾黨立法院黨團上午也在議場前舉行記者會指出，NCC提交的113年度業務報告，近萬字「完全照抄」，因此提出臨時提案，要求退回報告；另外，也提案要求成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調閱專案小組。

民眾黨團總召黃國昌表示，民進黨黑手伸入NCC，幫特定媒體從事前、事中到事後，護航包庇，荒腔走板，上屆立委3度要求成立調閱小組，被民進黨立委包庇、封殺；民眾黨團把媒體改革視為重中之重，希望其他委員能共同支持成立調閱小組的提案，呼籲民進黨若再護航下去「太難看了」。

陳耀祥指出，如果立委有需要了解更多詳細內容，也可以補充報告或說明，希望報告可以順利進行。

至於廣電事業申設換照專題報告也被質疑空洞無內容，陳耀祥表示，委員會是要求通案式報告，針對立委指教會補充一些統計資料。

至於中天電視訴訟議題，陳耀祥表示，針對中天共有26件裁處，14件勝訴或確定，中天真正勝訴只有2件，10件還在進行。

有關外界傳出NCC副主委翁柏宗可能擔任下屆主委，陳耀祥回應，人事提名權是行政院長權利，不方便多回應。（編輯：郭無患）1130311