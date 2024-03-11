立委關注任期屆滿後動向 陳耀祥：回學校任教

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（中央社記者蘇思云台北11日電）NCC主委陳耀祥任期到今年7月底止，立委關注後續動向，陳耀祥今天表示，先前就講過因為借調期滿，後續會回台北大學任教，也不想繼續留下來。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥列席報告業務概況，並就「廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況」進行專題報告。國民黨立委林德福關注，陳耀祥任期將在7月底到期，後續規劃為何，是否可能繼續留下。

陳耀祥表示，任期到7月底，因為借調期也到期，本來就規劃回台北大學任教。至於NCC人事提名案後續若難產，會不會繼續留下，陳耀祥僅回應，不想繼續留下。

國民黨立委黃健豪質疑，中天相關訴訟案，法院很多初審判決NCC敗訴；國民黨立委鄭正鈐也說，NCC近年來訴訟案多，好奇敗訴率多少。

陳耀祥表示，很多案件都會上訴到最高法院，這牽涉法律準用問題。目前針對中天共有26件裁處，14件勝訴或確定，中天真正勝訴只有2件，10件還在進行。他也提到，並沒有百分之百的言論自由，「若牽涉殺人放火恐嚇還可說是言論自由嗎？」

陳耀祥表示，從2016年到2023年統計來看，NCC確定的訴訟結果有68件，其中20件敗訴，約一半多跟黨政軍議題有關，另外48件NCC是勝訴的。若換算下來，敗訴比率是29.4%。（編輯：翟思嘉）1130311