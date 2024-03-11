立委批NCC廣電爭議多 陳耀祥：換照制度仍有必要

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（中央社記者蘇思云台北11日電）立委關注NCC主委陳耀祥任內廣電事業換照爭議多，以及是否認同新聞台不該由政府關台。陳耀祥今天表示，他個人認為換照制度有一定必要性，但如果全民都認同言論市場不需由政府把關，要廢除換照制度，他也尊重法律規定。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥列席報告業務概況，並專題報告「廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況」。

民眾黨立委林國成在今天委員會一開始進行程序發言指出，NCC的1萬3000多字報告，有9000多字跟去年報告內容相同，批評NCC業務報告交差了事。民進黨立委李昆澤則表示，立委要求退回NCC業務報告、直接進行詢答，他要提醒召委，如果退回業務報告就已經失去召開本次會議意義。

國民黨立委、立法院交通委員會召委陳雪生決議，業務報告請各界參閱，尊重立委發言，今天就不做報告直接進行詢答，後續請NCC針對報告再補充內容。

國民黨立委邱若華質疑，陳耀祥任內有多起爭議，包括中天電視不予換照、通過鏡電視執照等案件，她詢問陳耀祥是否同意行政院長陳建仁說新聞台不該由政府關台等論點。

陳耀祥指出，認同與否有很多前提，這個議題重點在於是否應該要有換照制度，由政府透過法律授權針對市場做一定程度的把關。像網路上沒有執照問題，網紅說什麼都可以。

陳耀祥表示，獨立機關是依法律來執行，如果全民都認為言論市場不需要由政府把關，要整個廢除換照制度，那他也尊重法律規定，他個人認為換照制度有一定必要性。（編輯：郭無患）1130311