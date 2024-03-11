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立院成立調閱小組 鏡電視抗議：何弊之有

2024/3/11 18:08
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（中央社記者葉冠吟台北11日電）立法院交通委員會今天通過成立鏡電視調閱專案小組，鏡電視傍晚發出聲明，提出3點「何弊之有」表達嚴正抗議。

鏡電視自2022年初取得國家通訊傳播委員會（NCC）新聞台執照後，風波不斷。國民黨立委邱若華等人今天在立法院交通委員會提出臨時提案，要求成立鏡電視調閱專案小組，後續經表決通過。

鏡電視透過聲明表示，公司依法向NCC申請營運許可，申設時程自2019年12月10日起至2022年2月11日取得執照，歷時2年2個月，與國內現有新聞台申設期間相較，為史上審查耗時最久、過程最艱辛的案件，若有高層護航，申照過程豈會如此再三拖延。

再者，鏡電視指出申設通過時，NCC附加的42項附款包含前所未見的14項「保留許可廢止權」，國內從未有任何一家新聞台於申設時受到如此要求。

鏡電視認為，諸多附款要求並無法源依據，且主管機關對其他新聞台亦無此要求，「與其他同業相較，本公司實為史上受限最多、最嚴格之新聞台」，部分立委稱「鏡電視申設及後續『弊案』爭議」，如此是非不分、黑白顛倒。

最後，鏡電視表示，其產製新聞及節目製播均秉持專業，受新聞領域相關各大獎項肯定，2022年獲17獎，2023年獲21獎，是商業電視台中獲獎最多的新聞台，深受業界肯定，絕非有心人士誣指弊案可以抹煞。（編輯：張雅淨）1130311

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