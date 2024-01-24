NCC：通盤審查中天新聞台換照案 禁得起檢驗

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（中央社記者蘇思云台北24日電） NCC今天表示，對中天新聞台26件裁處中，已有14件NCC勝訴確定及處分確定，2件NCC敗訴判決確定且NCC也提出再審，另10件仍在爭訟中，媒體報導NCC跟中天新聞台間訴訟「幾連敗」等並非事實；通盤審查中天新聞台營運表現，禁得起各界檢驗。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布新聞稿澄清，媒體對於未確定的判決、訴訟審級重複計算等，對外表示「幾連勝」等語，與訴訟法常理明顯不同。呼籲媒體集團不應以片面資訊誤導民眾，以維護新聞專業的公正性。

NCC表示，媒體所稱1月22日台北高等行政法院地方行政訴訟庭所為判決，因尚未取得判決書，NCC將在收到判決書後，審慎釐清爭點，依法提起上訴，並持續督促媒體落實法遵，完善台灣廣電產業健全發展。

有關外界質疑NCC對中天新聞台做成不予換照的決議，NCC說明，中天新聞台報導內容屢次違規僅為眾多考量因素之一，主要理由還包含公司內部控管與自律機制運作失靈，無法維護新聞專業；新聞製播遭不當干預；103年換照時承諾改善事項未完成等原因，NCC通盤審查新聞台營運表現，禁得起各界檢驗。

NCC主委陳耀祥昨天受訪時表示，NCC跟中天新聞台還有許多案件在訴訟中，中天新聞台當初不換照除了裁罰原因外，還有違反衛星廣播電視法、認定換照時有無符合換照要求等。至於中天新聞台還有沒有機會回到52台，他表示，需要由下一屆委員討論。（編輯：楊凱翔）1130124