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剪線潮加速？有線電視訂戶連25季下滑剩451.6萬

2024/3/8 11:20
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（中央社記者蘇思云台北8日電）NCC公布去年第4季有線電視戶數為451萬6586戶，連續25季下滑，續創調查以來新低，年減幅度擴大到2.81%。過去有線電視戶數年減幅度多在2%，「剪線潮」是否加快值得留意。

國家通訊傳播委員會（NCC）公布去年第4季有線電視訂戶數，家戶普及率來到48.88%。過去戶數年減幅度多在2%左右，去年第4季則從上季的年減2.42%微幅擴大到2.81%，年減幅是否持續擴大值得關注。

NCC統計顯示，6大有線電視多系統集團（MSO）凱擘、中嘉數位、台灣寬頻通訊（TBC）、台固、台灣數位光訊科技（台數科）、大豐，六大MSO戶數皆呈季減，其中，以TBC季減1.52%、台固季減0.99%較多，21家獨立系統業者整體戶數也季減1.4%。

NCC說明，各國都面臨有線電視戶數下滑的趨勢，主要原因為連網裝置普及，還有OTT TV的崛起，因此導致有線電視戶數流失，後續研擬透過有線基金引導業者開發數位加值應用服務，增加用戶的黏著度，多家有線電視業者也積極拓展寬頻服務。

根據NCC資料，有線電視戶數2011年開始統計時近510萬戶，歷年最高峰落在2017年第3季達526萬9940戶，當時家戶普及率達61.02%，隨後連續25季下滑到目前只剩下451.6萬戶新低水準。（編輯：林淑媛）1130308

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