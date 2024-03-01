有線電視戶數持續下滑 NCC：研擬輔導業者因應

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（中央社記者蘇思云台北1日電）立委今天在立法院總質詢中提到有線電視訂戶數逐年下降問題，NCC回應，面對數位匯流競爭，已研擬透過有線基金引導業者開發數位加值應用服務，以增加訂戶黏著度，因應訂戶數下降問題。

國民黨立委翁曉玲今天在立院總質詢中提到，有線電視訂戶數逐年下降、NCC訴訟費用暴增等議題。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天晚間發布新聞稿回應，根據統計，全台64家有線電視系統訂戶總數，從2018年底510萬戶逐年下降到去年第4季約451萬戶。

NCC指出，戶數下降趨勢源於網路服務及智慧連網裝置普及，且網路串流影音（OTT TV）快速崛起，媒體市場產生多元收視內容的競爭，導致傳統有線電視系統收視戶逐漸流失，出現所謂「剪線潮」。

NCC說明，為協助系統經營者因應數位匯流競爭，已研擬透過有線基金引導業者開發數位加值應用服務，以增加訂戶黏著度，藉由評鑑換照機制，促使業者提升營運績效與強化競爭力。

此外，NCC也鼓勵業者，透過多方合作等方式，提供優質及多元化節目內容與創新服務，加強與在地連結等，促進有線電視產業面對多重視訊平台間的競爭發展。

有關訴訟費用逐年增加，NCC說明，廣電三法在2018年修正NCC處分的救濟程序後，若對處分不服，都會直接進入訴訟程序，訴訟案件及費用因此增加。另外，廣電事業為避免影響評鑑、換照結果，對於NCC所做出的不利處分，多數皆提起訴訟，且不同審級案件累加也導致整體訴訟案件費用增加。

NCC強調，依法作成各項行政處分，尊重業者透過訴訟尋求救濟的權利。（編輯：張若瑤）1130301