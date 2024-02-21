台灣擬第2季關閉3G網路 NCC要求業者說明方案

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（中央社記者蘇思云台北21日電）三大電信業者規劃今年第2季關閉3G網路，少數不支援VoLTE的手機將無法通話。NCC今天表示，2020年後經過型式認證的手機都具有VoLTE功能，希望業者提出優惠方案吸引民眾更換為支援VoLTE手機，並提出保障方案。

三大電信業者規劃今年第2季關閉3G網路，關閉後將無法撥打3G語音電話，業者規劃透過VoLTE（Voice Over LTE）技術提供服務，國家通訊傳播委員會（NCC）要求業者提出相關保障方案。NCC今天審議「電信事業因應3G語音網路關閉用戶權益保障行動方案」（草案） 討論案，決議續行審議。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，關閉3G網路屬於國際趨勢，不僅有助於提升頻譜使用效率，也能達到節能減碳，但業者也要確保資訊揭露、保護消費者權益。中華電信過去跟亞太電信進行頻譜交易，以及兩大電信合併案，業者都有提出關閉3G網路的相關承諾，並提出保障方案。

翁柏宗表示，委員會關注5大面向，包含關閉3G網路後的用戶權益、VoLTE手機普及率、偏遠地區高齡族群緊急通訊權益、方案宣導，還有防詐面向上，VoLTE通話如何提供國際來話語音警示等，後續都會請業者到會說明。

NCC說明，雖然不少民眾現在都用網路打電話，但民眾如果使用沒支援VoLTE技術的手機，未來關閉3G網路後，就不能撥打語音電話，另外，也請業者提出方案，必須考量偏遠地區通訊或撥打110、119等特殊狀況。

目前各家VoLTE手機普及率約在7成到8成5之間，NCC指出，希望增加VoLTE手機普及率，例如，業者是否可以提供中高齡族群比較優惠的手機資費方案，讓民眾有誘因去更換手機。2020年後經NCC型式認證的手機都具備VoLTE功能，民眾有需要也可到NCC官網查詢。

業者說明，關閉3G網路並不會影響網路涵蓋率。3G服務可以想成是一條省道，如果在使用語音時，會影響到數據傳輸的速度，VoLTE則類似網路數據傳送模式，概念上是一條大條高速公路，使用語音時不會影響到數據傳輸速度。

遠傳電信今天也在NCC記者會後展示阻詐升級相關成果。遠傳電信資深協理楊騰達指出，遠傳超前部署率先提供所有遠傳用戶VoLTE漫遊語音警示，無論是發話端來自於國外的VoLTE用戶，或是國外用戶來台使用VoLTE進行發話，受話端遠傳用戶都可以接獲系統端語音提醒此通電話為國際電話，降低用戶被詐騙風險。

遠傳指出，去年10月針對「+8869」開頭的國際來話，結合AI技術並導入跨業者判斷來話用戶位置機制，若來話用戶實際位置不在國外會主動阻斷，統計近期每月平均攔阻13萬1000通電話。（編輯：翟思嘉）1130221