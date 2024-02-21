中廣新任董事長兼任總經理陳聖一 NCC附條件許可

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（中央社記者蘇思云台北21日電）前中廣董事長趙少康日前宣布請辭中廣董事長兼總經理及董事職務，外界關注後續新任人選。NCC今天許可陳聖一擔任中廣董事長兼總經理職務，並附加附款要求中廣不能違反黨政軍條款。

2024總統大選前夕，趙少康宣布請辭中廣董事長兼總經理及董事職務，中廣在今年1月8日進行董事會改選，並送交部分新任董事人選名單到國家通訊傳播委員會（NCC）。NCC今天審議通過中廣申請董事及董事長兼總經理變更討論案。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，先前收到中廣申請案後，NCC也發函高檢署，查詢相關擬任人資格並依法審議，附加附款許可，相關人選包含新任董事長兼總經理陳聖一（現為中廣董事），新任董事陳德桂（現為中廣工程處經理）、董事陳佳宏（現為中廣工程處專員）。

翁柏宗表示，附款要求中廣不能違反黨政軍條款，包括遵守廣播電視法第5條之1規定，政府、政黨、政黨黨務工作人員及選任公職人員，不得投資廣電事業，也不能擔任廣播、電視事業發起人、董事、監察人與經理人等。

根據中廣公開資訊，陳聖一畢業於輔仁大學企管系，曾任福茂國際有限公司數位小組組長、中廣總經理特助兼管理處經理、播音員公司董事長等職。（編輯：潘羿菁）1130221